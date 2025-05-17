Навіть швидше ніж за 3 дні: Трамп заявив, що Путін не взяв Київ лише через багнюку

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лише він особисто може покласти край війні в Україні. Він вважає лідера РФ Володимира Путіна втомленим від війни й готовий до зустрічі з ним.

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Про це відомо з інтерв'ю республіканця в ефірі Fox News 16 травня.

"Він за столом і він хоче цієї зустрічі. І я завжди відчував, що не може бути зустрічі без мене, тому що я не думаю, що угода пройде. З обох сторін багато ненависті. У мене дуже хороші стосунки з Путіним, я думаю, що ми укладемо угоду", — заявив Трамп, коментуючи готовність Путіна до мирних перемовин.

Він згадав російські наративи про "Київ за три дні" й зауважив, що такий варіант розвитку подій не був неможливим.

"Він погано виглядає. І він хоче добре виглядати. Не забувайте, що це повинно було закінчитися за один тиждень. І якби він не застряг у бруді зі своїми армійськими танками всюди, він був би у Києві приблизно через п'ять годин", — наголосив Трамп.

Кореспондент SkyNews, однак, передав, що у Кремлі такого ентузіазму щодо зустрічі лідерів не розділяють. Під час брифінгу, коментуючи можливий діалог між Путіним і Трампом, речник президента РФ Дмитро Пєсков був небагатослівним.

Він назвав зустріч важливою та необхідною, але також сказав, що це вимагає "попередньої підготовки". Підготовка ж, з його слів, може бути тривалою. У ЗМІ підсумували, що, найімовірніше, чекати на ці переговори найближчим часом буде марно.

Нагадаємо, також президент США Дональд Трамп заявив, що мав "справді складну розмову" з українським лідером Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Київ "не має карт". Відповідаючи на запитання щодо антиросійських санкцій, анонсованих в разі відсутності прогресу на шляху до миру, республіканець сказав, що "волів би не застосовувати це".

16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. У ЗМІ опублікували перелік вимог, які висунув Кремль. Зокрема, серед них — відмова від репарацій та визнання чотирьох областей і Криму російськими.