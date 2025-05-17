Даже быстрее чем за 3 дня: Трамп заявил, что Путин не взял Киев только из-за грязи

Президент США Дональд Трамп убежден, что только он лично может положить конец войне в Украине. Он считает лидера РФ Владимира Путина уставшим от войны и готов к встрече с ним.

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Об этом известно из интервью республиканца в эфире Fox News 16 мая.

"Он за столом и он хочет этой встречи. И я всегда чувствовал, что не может быть встречи без меня, потому что я не думаю, что сделка пройдет. С обеих сторон много ненависти. У меня очень хорошие отношения с Путиным, я думаю, что мы заключим сделку", — заявил Трамп, комментируя готовность Путина к мирным переговорам.

Он вспомнил российские нарративы о "Киеве за три дня" и отметил, что такой вариант развития событий не был невозможным.

"Он плохо выглядит. И он хочет хорошо выглядеть. Не забывайте, что это должно было закончиться за одну неделю. И если бы он не застрял в грязи со своими армейскими танками повсюду, он был бы в Киеве примерно через пять часов", — подчеркнул Трамп.

Корреспондент SkyNews, однако, передал, что в Кремле такого энтузиазма относительно встречи лидеров не разделяют. Во время брифинга, комментируя возможный диалог между Путиным и Трампом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был немногословен.

Он назвал встречу важной и необходимой, но также сказал, что это требует "предварительной подготовки". Подготовка же, по его словам, может быть длительной. В СМИ подытожили, что, скорее всего, ждать этих переговоров в ближайшее время будет бесполезно.

Напомним, также президент США Дональд Трамп заявил, что имел "действительно сложный разговор" с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Киев "не имеет карт". Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, анонсированных в случае отсутствия прогресса на пути к миру, республиканец сказал, что "предпочел бы не применять это".

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. В СМИ опубликовали перечень требований, которые выдвинул Кремль. В частности, среди них — отказ от репараций и признание четырех областей и Крыма российскими.