"Не облегчал дело": комментируя впервые переговоры в Стамбуле, Трамп возмутился Зеленским, — CNN

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал результаты переговоров Украины и России в Стамбуле: под критику попал украинский лидер Владимир Зеленский, с которым, по словам Трампа, у него был "сложный разговор". Также американский политик заявил, что его "утомили" встречи чиновников, и заговорил о личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Слова Трампа, озвученные во время интервью Fox News, передали в CNN 17 мая.

Отмечается, что Дональд Трамп неохотно признал Владимира Путина "препятствием" на пути к заключению мирного соглашения, когда кремлевский лидер решил проигнорировать переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

Зато американский президент в очередной раз высказал критику, направленную против Владимира Зеленского. По его словам, у Киева "нет карт" на переговорах.

"Смотрите, у меня был действительно сложный разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не облегчал дело. И я всегда говорил, что у него нет карт, и у него нет карт, знаете, я честно говорю. У него нет карт", — отметил Трамп.

Продолжая озвучивать свою позицию относительно переговоров в Стамбуле, Дональд Трамп отметил, что Путин якобы "устал от этого всего".

"Я думаю, что Путин устал от всего этого. Он выглядит плохо, а хочет хорошо выглядеть", — отметил Трамп, упомянув, что все должно было закончиться в течение недели.

Также американский лидер заявил о том, что считает необходимым планирование своей личной встречи с Путиным.

"Мы должны встретиться, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди идут и встречаются, и все такое прочее", — сказал американский президент.

Когда у Трампа спросили о санкциях против России, которые ранее американские чиновники и в частности сам президент анонсировали в случае отсутствия прогресса на пути к миру, то он сказал, что предпочел бы этого не делать.

"Я бы предпочел не применять это. Это, кстати, важное дело. Я только что сделал это с Венесуэлой", — отметил глава США.

Стоит отметить, что о вероятном личном контакте Дональда Трампа и Владимира Путина вскоре также говорил президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 16 мая. Как передало издание Le Monde, Макрон заявил, что Трамп намерен обсудить "то, что произошло" в Стамбуле с российской стороной. При этом французский политик упомянул о телефонных разговорах Трампа и Путина.

Напомним, 16 мая лидеры "Коалиции желающих" раскритиковали Кремль из-за результатов переговоров в Стамбуле, а тогда позвонили Трампу.

15 мая в The Hill рассказали, что Трамп блокирует путь Украины к победе над Россией.