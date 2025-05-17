"Не полегшував справу": коментуючи вперше переговори у Стамбулі, Трамп обурився Зеленським, — CNN

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував результати переговорів України та Росії у Стамбулі: під критику потрапив український лідер Володимир Зеленський, з яким, за словами Трампа, у нього була "складна розмова". Також американський політик заявив, що його "втомили" зустрічі посадовців, й заговорив про особисту зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Слова Трампа, озвучені під час інтерв'ю Fox News, передали у CNN 17 травня.

Зазначається, що Дональд Трамп неохоче визнав Володимира Путіна "перешкодою" на шляху до укладення мирної угоди, коли кремлівський лідер вирішив проігнорувати переговори РФ та України у Стамбулі.

Натомість американський президент вкотре висловив критику, спрямовану проти Володимира Зеленського. За його словами, у Києва "немає карт" на переговорах.

"Дивіться, у мене була справді складна розмова із Зеленським, бо мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував справу. І я завжди казав, що в нього немає карт, і в нього немає карт, знаєте, я чесно кажу. У нього немає карт", — зазначив Трамп.

Продовжуючи озвучувати свою позицію щодо переговорів у Стамбулі, Дональд Трамп зазначив, що Путін нібито "втомився від цього всього".

"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він виглядає погано, а хоче добре виглядати", — зазначив Трамп, згадавши, що все мало закінчитися упродовж тижня.

Також американський лідер заявив про те, що вважає за необхідність планування своєї особистої зустрічі з Путіним.

"Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше", — сказав американський президент.

Коли у Трампа запитали про санкції проти Росії, які раніше американські посадовці та зокрема сам президент анонсували у випадку відсутності прогресу на шляху до миру, то він сказав, що волів би цього не робити.

"Я б волів не застосовувати це. Це, до речі, важлива справа. Я щойно зробив це з Венесуелою", — зазначив глава США.

Варто зазначити, що про ймовірний особистий контакт Дональда Трампа та Володимира Путіна невдовзі також говорив президент Франції Емманюель Макрон увечері 16 травня. Як передало видання Le Monde, Макрон заявив, що Трамп має намір обговорити "те, що сталося" у Стамбулі з російською стороною. При цьому французький політик згадав про телефонні розмови Трампа і Путіна.

Нагадаємо, 16 травня лідери "Коаліції охочих" розкритикували Кремль через результати переговорів у Стамбулі, а тоді зателефонували до Трампа.

15 травня у The Hill розповіли, що Трамп блокує шлях України до перемоги над Росією.