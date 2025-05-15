Трамп блокує шлях до перемоги України над РФ: аналітики пояснили, що потрібно робити

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий і далі продовжувати переговори з Російською Федерацією і не робити нічого, що допомогло б Україні відбитись і навіть перемогти на полі бою. Оглядачі The Hill вважають, що українці досі можуть перемогти й вигнати росіян зі своєї землі. На їхню думку, Україна повинна отримати певні види зброї, а потім слід виконати план з трьох кроків.

Related video

Про переговори з РФ та про стратегію перемоги України The Hill написало 15 травня, під час переговорів у Стамбулі.

Медіа опублікувало думку двох оглядачів, які спеціалізуються на російсько-українській війні — Джонатана Світа (Jonathan Sweet) та Марка Тота (Mark Toth). Оглядачі нагадали, що ЗСУ воюють зброєю, яку західні партнери надають в обмеженій кількості. Цієї зброї вистачило, щоб спинити наступ РФ, але не вистачило, щоб прогнати окупантів, ідеться у статті. При цьому США давали обмежені пакети допомоги за часів попереднього президента США Джо Байдена. А наступний глава Білого дому, Дональд Трамп, налаштований виключно на переговори з Кремлем, а не на допомогу Україні, пояснили оглядачі. Вони вважають, що такі дії відбирають в України можливість перемогти, а шанс на це все ще є, написало The Hill.

"Україна все ще може перемогти, але не якщо Трамп продовжуватиме домагатися припинення вогню, якого Росія не хоче", — заявили оглядачі.

Переговори з РФ — які кроки може зробити Україна

Джонатан Світ і Марк Тот написали, що Трамп не повинен вести переговори з РФ і гальмувати питання допомоги Україні. Оглядачі заявили, що українці повинні отримати всю необхідну зброю у необхідній кількості: літаки, засоби ППО, різні види ракет великої, середньої та малої дальності. Після цього з'явиться шанс реалізувати стратегію перемоги з трьох кроків.

Україна за допомогою партнерів повинна повністю закрити небо над своєю територією. Для цього знадобиться 120 літаків країн-членів НАТО, максимальна кількість установок ППО, усі необхідні ракети та боєприпаси. Таким чином створять "інтегрований, багатошаровий пояс протиповітряної оборони". Після цього ЗСУ повинні далекобійними ударами знищити можливості ЗС РФ бити по українцях в тилу та на фронті. Ідеться про знищення засобів пуску балістичних та крилатих ракет, безпілотників, а також радарів, командних пунктів, складів ракет, військових підрозділів тощо. Для цього Захід повинен дозволити далекобійні удари по території РФ, пояснили оглядачі. При цьому українці знищать логістику окупаційної армії, яка воює на українській території. Росіяни на лінії фронту будуть відрізані від снарядів, боєприпасів, зброї, живої сили. Коли підрозділи ЗС РФ не матимуть підтримки з російської території, то вони потраплять наче в "оточення". Після цього має початись наступ України, яка витіснить ворога у момент, коли він буде найслабшим, ідеться у статті.

Автори The Hill зауважили, що Захід, можливо, боїться надавати більше зброї через ядерні погрози РФ та можливість Третьої світової війни. Але вони вважають, що загроза взаємного знищення спинить Кремль. З огляду на це, максимальна мета Путіна — повне захоплення України, а атаки на членів НАТО не буде, заспокоїли читачів The Hill оглядачі

Зазначимо, 15 травня до Стамбулу міг приїхати очільник Кремля Володимир Путін, щоб вести переговори щодо припинення вогню. Замість Путіна приїхала делегація з чотирьох осіб, жоден з яких не є топпосадовцем російського уряду. Тим часом президента США Дональд Трамп певний час натякав, що готовий сам прибути до Стамбулу для переговорів з РФ. Згодом глава Білого дому передумав і зустріч лідерів двох країн не відбулась.

Нагадуємо, 15 травня Трамп назвав єдину можливість для завершення війни, яка все ще залишилась і пов'язана з ним особисто.