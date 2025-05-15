"Поки ми з Путіним не зустрінемось": Трамп заявив, що прогресу в переговорах по Україні не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу в мирних переговорах щодо України не буде, поки він особисто не зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, незадовго до приземлення в Дубаї – третій зупинці поїздки президента США Близьким Сходом – Трамп сказав, що "нічого не знає" про зустріч у Туреччині та склад російської делегації. Втім, він підкреслив, що жодних зрушень не буде без його особистої зустрічі з президентом Росії.

"Нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемось", — сказав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Переговори в Стамбулі — що відбувається в Туреччині

15 травня в Туреччині у місті Анталья відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та членів НАТО. На зустріч з європейцями прибув Держсекретар США Марко Рубіо. Як написало The Financila Times, тема обговорення — позиція РФ щодо переговорів у Стамбулі та російсько-українська війна.

Зазначимо, тим часом на переговори в Стамбул прибула російська делегація на чолі з помічником президента Путіна Володимиром Мединським. Крім нього, Кремль представлятимуть ще троє посадовців: два заступники міністра та представник Генштабу РФ. Планується зустріч з українською делегацією на тему переговорів про припинення вогню (або про перемир'я чи про завершення війни).

Нагадуємо, 14 березня Daily Mail опублікувало думку експертів, які пояснили, чому Путін не полетів у Стамбул і чому послав замість себе Мединського.