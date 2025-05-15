"Пока мы с Путиным не встретимся": Трамп заявил, что прогресса в переговорах по Украине не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого прогресса в мирных переговорах по Украине не будет, пока он лично не встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время общения с журналистами на борту Air Force One, незадолго до приземления в Дубае — третьей остановке поездки президента США по Ближнему Востоку — Трамп сказал, что "ничего не знает" о встрече в Турции и составе российской делегации. Впрочем, он подчеркнул, что никаких сдвигов не будет без его личной встречи с президентом России.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", — сказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Переговоры в Стамбуле — что происходит в Турции

15 мая в Турции в городе Анталья проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС и членов НАТО. На встречу с европейцами прибыл Госсекретарь США Марко Рубио. Как написало The Financila Times, тема обсуждения — позиция РФ относительно переговоров в Стамбуле и российско-украинская война.

Отметим, тем временем на переговоры в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента Путина Владимиром Мединским. Кроме него, Кремль будут представлять еще трое чиновников: два заместителя министра и представитель Генштаба РФ. Планируется встреча с украинской делегацией на тему переговоров о прекращении огня (или о перемирии или о завершении войны).

Напоминаем, 14 марта Daily Mail опубликовало мнение экспертов, которые объяснили, почему Путин не полетел в Стамбул и почему послал вместо себя Мединского.