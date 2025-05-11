После предложения Путина о переговорах: госсекретарь США Рубио приедет в Турцию

Государственный секретарь США Марко Рубио 14-16 мая посетит Турцию, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО. В эти же дни президент России Владимир Путин предложил провести мирные переговоры в Стамбуле.

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О грядущем визите Рубио в Турцию сообщил Государственный департамент США. В ведомстве отметили, что главы МИД стран НАТО обсудят вопросы безопасности, включая наращивание инвестиций в оборону союзников и прекращение российско-украинской войны.

"В ожидании саммита НАТО в Гааге в июне этого года секретарь будет продвигать программу президента Трампа по обеспечению того, чтобы наши союзники вносили свою справедливую долю в укрепление и повышение эффективности НАТО", — говорится в заявлении.

Путин предложил переговоры в Стамбуле

Ранее, 11 мая, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. По его словам, встреча делегаций может состояться в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

Президент США Дональд Трамп назвал "потенциально великим" день, когда Путин согласился на переговоры с Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что соблюдение полноценного режима прекращения огня может заложить фундамент для начала переговоров с РФ. Он заявил, что РФ не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну".