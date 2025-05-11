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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны Возможное перемирие между Украиной и РФ

"Потом все остальное": Ермак назвал ключевое условие для начала переговоров с РФ (фото)

андрей ермак
Фото: Офіс президента | В офисе президента Украины отреагировали на заявление Путина о переговорах

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что именно соблюдение полноценного режима прекращения огня является ключевым условием для завершения войны. Это, по его мнению, может заложить фундамент для начала переговоров с РФ.

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Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Ермака, РФ не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну".

Ермак о Путине и переговорах 11 мая Fullscreen
Сообщение Андрея Ермака (скриншот из Telegram)
Фото: Скриншот

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — отметил глава ОП.

Он добавляет, что именно поддержка полноценного прекращения огня покажет, способна ли РФ подтвердить желание к завершению войны.

"Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность россии закончить убийства", — констатировал руководитель ОП.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин озвучил свою позицию относительно завершения войны. По его словам, РФ готова возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.

Впоследствии сообщалось о реакции президента Зеленского на заявление главы Кремля. Глава государства допустил возможность прямых переговоров, но настоял, что россиянам следует немедленно прекратить огонь с 12 мая.