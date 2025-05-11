"Потом все остальное": Ермак назвал ключевое условие для начала переговоров с РФ (фото)

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что именно соблюдение полноценного режима прекращения огня является ключевым условием для завершения войны. Это, по его мнению, может заложить фундамент для начала переговоров с РФ.

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Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Ермака, РФ не должна "маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну".

Сообщение Андрея Ермака (скриншот из Telegram) Фото: Скриншот

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом — все остальное", — отметил глава ОП.

Он добавляет, что именно поддержка полноценного прекращения огня покажет, способна ли РФ подтвердить желание к завершению войны.

"Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность россии закончить убийства", — констатировал руководитель ОП.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин озвучил свою позицию относительно завершения войны. По его словам, РФ готова возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с четверга 15 мая.

Впоследствии сообщалось о реакции президента Зеленского на заявление главы Кремля. Глава государства допустил возможность прямых переговоров, но настоял, что россиянам следует немедленно прекратить огонь с 12 мая.