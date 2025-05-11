"Потім усе інше": Єрмак назвав ключову умову для початку перемовин з РФ (фото)

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що саме дотримання повноцінного режиму припинення вогню є ключовою умовою для завершення війни. Це, на його думку, може закласти фундамент для початку перемовин з РФ.

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Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Єрмака, РФ не має "маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну".

Допис Андрія Єрмака (скриншот з Telegram) Фото: Скриншот

"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім — все інше", — відзначив очільник ОП.

Він додає, що саме підтримка повноцінного припинення вогню покаже, чи спроможна РФ підтвердити бажання до завершення війни.

"Припинення вогню — це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність росії закінчити вбивства", — констатував керівник ОП.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін озвучив свою позицію щодо завершення війни. За його словами, РФ готова відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі, починаючи з четверга 15 травня.

Згодом повідомлялося про реакцію президента Зеленського на заяву глави Кремля. Очільник держави допустив можливість прямих переговорів, але наполіг, що росіянам слід негайно припинити вогонь з 12 травня.