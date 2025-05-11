Скінчиться кривава баня: Трамп відповів на пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "потенційно великим" день, коли президент Російської Федерації Володимир Путін погодився на переговори з Україною у Стамбулі. Глава Білого дому зауважив, що хотів би замість війни займатись торгівлею та відновленням.

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Реакція Трамп на виступ Путіна з'явилась у його акаунті в соцмережі Truth Social.

Американський президент опублікував свою відповідь опівночі (за часом Вашингтону), через п'ять годин після заяви очільника Кремля. Трамп висловив сподівання, що звершиться війна, яку він назвав "кривавою банею". Крім того, глава Білого дому написав, що наступний тиждень буде важливим, а він працюватиме з обома сторонами.

"Потенційно великий день для Росії та України! Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хочуть зосередитися натомість на відбудові та торгівлі. Напередодні ВАЖЛИВИЙ тиждень!" — написав він.

Виступ Путін - реакція Трампа на заяву президента РФ Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський поки не відповів на ідею Путіна та коментар Трампа. Тим часом медіа Barron опублікувало слова президента Франції Емманюеля Макрона, сказані під час прибуття у Перемишль. Макрон заявив, що заява президента РФ про прямі переговори з Україною "недостатня", оскільки від нього очікували 30-денне безумовне припинення вогню. На думку французького політика, Кремль знов "шукає вихід, але все ще хоче виграти час" і ще раз зволікає, як не раз це робив раніше.

"Беззастережне припинення вогню за визначенням не передбачає переговорів", — навело медіа позицію Макрона.

Виступ Путіна про переговори — деталі

Зазначимо, близько 2 год 11 травня президент РФ Володимир Путін виступив перед пресою, перед цим запізнившись на дві години. У своїй промові очільник Кремля розповів про вдале проведення параду на 9 травня, подякував майже трьом десятка лідерів держав, які стояли поруч з ним трибуні. Після цього Путін повідомив, що готовий почати прямі переговори з Україною. З його слів, переговори могли б відбутись у Стамбулі 15 травня.

Водночас, за кілька годин до виступу Путіна з'явилась спільна заява президента України Володимира Зеленського та глав Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, які прибули до Києва. Глави держав звернулись до Путіна та запропонували припинити вогонь на 30 днів, починаючи з понеділка 12 травня. Посадовці наголосили, що припинення вогню має бути безумовним, і лише після цього можуть початись прямі переговори про завершення війни.

Нагадуємо, 11 травня речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив першу реакцію РФ на пропозицію припинення вогню та прямих переговорів з Україною.