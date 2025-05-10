Зеленський готовий до прямих переговорів із Росією після припинення вогню, — Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розпочати прямі мирні переговори з Росією в разі досягнення угоди про припинення вогню.

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Про це повідомили два джерела агентства Аxios, обізнані про перебіг дискусій.

Президент України Володимир Зеленський і європейські лідери повідомили президенту США Дональду Трампу, що в разі досягнення угоди про припинення вогню Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією.

Якщо Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни введуть нові санкції проти Росії.

"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і виступила за прямі переговори з Росією", — розповів один зі співрозмовників.

Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути підтримку його пропозиції.

"Тепер ми чекаємо дій у відповідь Росії", — вказало джерело.

Нагадаємо, у Києві оголосили про готовність припинити вогонь із 12 травня терміном на 30 днів. Зеленський зазначав, що таке рішення стало чіткою позицією лідерів країн Євросоюзу.

Сполучені Штати впевнені, що всеосяжне припинення вогню в Україні на 30 днів стане основою для завершення великої війни в Україні.