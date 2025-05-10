Початок завершення війни в Україні: у США назвали головну мету 30-денного припинення вогню

Всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення повномасштабної війни Росії з Україною.

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Про це написав спецпредставник президента США Кіт Келлог у соцмережі Х.

Вогонь, за його словами, необхідно припинити в повітрі, на землі та морі, а також по інфраструктурі. Це перемир'я покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни.

"Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства — негайно", — зазначив він.

Нагадаємо, українська сторона оголосила про припинення вогню з 12 травня щонайменше на 30 днів. Забезпечити моніторинг безумовного режиму тиші можна шляхом координації зі Сполученими Штатами.

Фокус уже писав, що президент США Дональд Трамп заявив про розчарування, через яке він "не може спати ночами". Всьому виною — неможливість швидко завершити повномасштабну війну в Україні.