Начало завершения войны в Украине: в США назвали главную цель 30-дневного прекращения огня

Всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения полномасштабной войны России с Украиной.

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Об этом написал спецпредставитель президента США Кит Келлог в соцсети Х.

Огонь, по его словам, необходимо прекратить в воздухе, на земле и море, а также по инфраструктуре. Данное перемирие положит начало процессу завершения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

"Как президент США неоднократно говорил, остановите убийства — немедленно", — отметил он.

Напомним, украинская сторона объявила о прекращении огня с 12 мая минимум на 30 дней. Обеспечить мониторинг безусловного режима тишины можно путем координации с Соединенными Штатами.

Фокус уже писал, что президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании, из-за которого он "не может спать по ночам". Всему виной — невозможность быстро завершить полномасштабную войну в Украине.