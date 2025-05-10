"Не может заснуть": Трамп признал, что не завершит быстро войну в Украине из-за Путина, — WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил своему близкому окружению, что у него нарастает "разочарование, которое не дает ему спать по ночам" относительно невозможности быстро завершить российско-украинскую войну. Главным препятствием к миру он считает лидера РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников.

Источники СМИ указывают, что своими мыслями Трамп поделился с окружением доноров его кампании во время игры в гольф во Флориде на прошлой неделе. По словам присутствующих, которые были свидетелями этого разговора, Трамп признал, что именно с Путиным его чрезвычайно трудно вести переговоры, ведь глава Кремля хочет "получить все целиком", намекая на всю Украину.

В то же время президент США признал, что у него нарастает "разочарование, которое не дает ему спать по ночам" из-за затягивания переговоров со стороны РФ и невозможностью немедленно посадить обе стороны за стол переговоров.

"После 100 дней второго срока, когда ни один из конфликтов — ни война в Украине, ни в Секторе Газа, не приблизился к решению, переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война обостряет отношения с союзниками, Трамп обнаружил, что решать мировые проблемы сложнее, чем он думал", — указывают журналисты.

СМИ подчеркивает, что Трамп говорил своим советникам в частном порядке, что именно глава РФ "не хочет прекращать войну". Также президент США спрашивал их мнения о том, изменился ли Путин со времени последней каденции, на что ответа не прозвучало.

Источники журналистов отмечают, что глава Белого дома "выражал удивление по поводу некоторых военных шагов Путина, включая бомбардировку районов с детьми". Другие чиновники администрации Трампа признают, что именно РФ остается "главным препятствием", которая отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, поддержанное Киевом, а вместо этого пытается получить от Украины "новых дополнительных уступок".

Ранее глава США заявлял о "хорошем прогрессе" в мирном соглашении Украины и РФ. По его мнению, если бы США не приложили достаточных усилий, Россия могла бы пойти до конца и захватить всю Украину.

Впоследствии стало известно, что Трамп призывает Путина и Зеленского к прекращению войны. Он добавил, что это его послание к лидерам обоих государств.