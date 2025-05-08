"Бои отличаются": в мирной сделке Украины и РФ виден "хороший прогресс", – Трамп (видео)
Характер боевых действий в Украине изменился: США добились "хорошего прогресса" на пути к мирной сделке с Россией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 8 мая.
"Мы добиваемся хорошего прогресса. Бои сейчас отличаются от тех, что были раньше", — заметил американский лидер.
По его мнению, если бы США не предприняли достаточные усилия, Россия могла бы пойти до конца и захватить всю Украину. США якобы по глупости отправляли Украине военную помощь, но теперь получат компенсацию, подписав сделку о редкоземельных металлах.
"Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту бойню", — обещает Трамп.
Президент США также заявил, что в полномасштабной войне в Украине каждую неделю в среднем погибает до 5 тысяч солдат.
"Я видел спутниковые снимки. Части тел разбросанные по полям. Головы и руки — это настолько ужасно. Я никогда раньше ничего подобного не видел", — подытожил Трамп.
Напомним, 7 мая Дональд Трамп предупреждал о приближающемся решении по поводу завершения войны в Украине. При этом он заявил, что "не рад" грядущей перспективе.
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