"Бои отличаются": в мирной сделке Украины и РФ виден "хороший прогресс", – Трамп (видео)

Характер боевых действий в Украине изменился: США добились "хорошего прогресса" на пути к мирной сделке с Россией.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 8 мая.

"Мы добиваемся хорошего прогресса. Бои сейчас отличаются от тех, что были раньше", — заметил американский лидер.

По его мнению, если бы США не предприняли достаточные усилия, Россия могла бы пойти до конца и захватить всю Украину. США якобы по глупости отправляли Украине военную помощь, но теперь получат компенсацию, подписав сделку о редкоземельных металлах.

"Думаю, мы будем очень активно участвовать в попытках остановить эту бойню", — обещает Трамп.

Президент США также заявил, что в полномасштабной войне в Украине каждую неделю в среднем погибает до 5 тысяч солдат.

"Я видел спутниковые снимки. Части тел разбросанные по полям. Головы и руки — это настолько ужасно. Я никогда раньше ничего подобного не видел", — подытожил Трамп.

Напомним, 7 мая Дональд Трамп предупреждал о приближающемся решении по поводу завершения войны в Украине. При этом он заявил, что "не рад" грядущей перспективе.

Фокус уже писал о нетипичной тактике ударов россиян по Украине. Оккупанты стали применять много дронов "Шахед" и имитаторы.