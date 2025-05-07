Не просто "Шахедами": ВС РФ перешли к более сложной тактике ударов по Украине, — Игнат (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации применили нетипичную тактику удара по Украине, в которой использовали большое количество дронов-камикадзе "Шахед" и имитаторов. Кроме того, пока по украинцам летели беспилотники и ракеты, в других точках работала тактическая авиация. Россияне били по городам разного размера, угрожали тылу и линии фронта.

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Об атаке ВС РФ, которая началась 6 мая и продолжалась ночью, утром и днем 7 мая, в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Атака "Шахедов" РФ — объяснение Игната см. с 14:30

Игнат назвал действия ВС РФ 6-7 мая "нетипичной атакой". После этого представитель командования объяснил, что состоялось несколько активных волн атак. Первая волна началась в 20:30 6 мая. Дроны-камикадзе "Шахед" и дроны-имитаторы запустили по всему периметру украинской границы: с востока и севера (Брянск, Курск, Тверь, Миллерово), со стороны оккупированных регионов и из Ростовской области. Игнат отметил, что пуски происходили с разных площадок, с подвижных платформ. Таким образом враг усложнил работу воздушным силам, уточнил офицер.

"По состоянию на сейчас предварительно 187 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Их запускают одновременно, чтобы усложнить воздушным силам и силам обороны воздушного флота, для того, чтобы усложнить сбивание именно исправных "Шахедов", — сказал он.

Кроме того, на момент выступления в телемарафоне, Воздушные силы должны реагировать на другие цели, продолжил Игнат. Тактическая авиация РФ угрожала на севере и востоке, а разведывательные БПЛА — над всей линией фронта. Также он выделил другие особенности атаки россиян — одновременное применение баллистики и БПЛА, использование дронов со шрапнелью, обстрел и малых, и больших городов.

"Мы с вами являемся свидетелями вражеских атак, таких варварских атак, не только дронами, но и баллистикой по небольшим городам, по городам-миллионникам, применение вооружения, особенно, когда оно еще и имеет в боевой части шрапнель, — это вообще терроризм. Враг атакует с разных направлений, не везде есть у нас системы, способные перехватывать баллистические ракеты", — слышно на видео.

Атака РФ 7 мая — детали

Фокус писал об атаке ВС РФ, которая началась вечером 6 мая и продолжалась до обеда 7 мая. Как сообщило Воздушное командование, россияне запустили по украинцам 187 беспилотников, из которых часть была ударными "Шахедами", а часть — дронами-имитаторами. Пуски БПЛА состоялись с шести направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское. Кроме того, враг ударил пятью ракетами "Искандер-М", которые летели с трех направлений (Курск, Таганрог, Брянск). Средства ПВО сбили две баллистические ракеты, 81 "Шахед", обезвредили 64 имитатора.

Тем временем городской голова Киева сообщил о взрывах в нескольких районах столицы. Согласно данным военной администрации, начались пожары в многоквартирных домах, были разрушены квартиры. Позже стало известно о гибели двух человек и ранениях десяти.

Напоминаем, 7 мая зоозащитники рассказали о гибели волонтеров в Киеве и о спасении только одного животного из 10, за которыми они присматривали.