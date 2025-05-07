Атака РФ на Киев: погибла семья зоозащитников, выжил один из 10 котов (видео)

В Киеве из-за атаки Российской Федерации в ночь на 7 мая погибли супруги зооволонтеры, которые ухаживали за 10 котами. После вражеского удара удалось спасти только одно животное, которое обнаружили снаружи под окнами. Кот обгорел и ветеринары заметили у животного повреждения легких.

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О трагедии с семьей зоозащитников общественная организация Kyiv Animal Rescue Group (KARG) рассказала на странице Facebook.

Команда, занимающаяся спасением животных, сообщила о трагедии, которая произошла на улице Лагерной (укр. Табірна) в Киеве. В результате удара РФ в своем доме погибли супруги, которые ухаживали за 10 котами. Когда спасатели зашли в квартиру, то обнаружили тела погибших людей, а также пять умерших животных. Кроме того, снаружи, под окнами отыскался еще один едва живой кот, указано в заметке. Животное сильно обгорело и, вероятно, его выбросило наружу взрывная волна, пояснила KARG. Кота отвезли в ветеринарную клинику, осмотрели, оказали первую помощь и поместили в кислородную камеру реанимации. Тем временем волонтеры вернулись на место трагедии, чтобы отыскать других животных, погибших от удара РФ.

"По состоянию на сейчас кот находится в кислородной камере реанимации клиники. Этот кот потерял дом и семью, почти потерял жизнь", — написали зоозащитники.

На видео, опубликованном KARG, показали кота, который единственный выжил после удара РФ по квартире его опекунов. Видим животное с обгоревшей шерстью, которое едва шевелится. Слышно, как ветеринар говорит о поражении легких. Есть кадры, на которых кот находится в специальной клетке рядом с медицинской аппаратурой.

Атака на Киев 7 мая — детали

Тем временем на странице Facebook ГСЧС показали еще одного рыжего кота, которого спасли 7 мая после российского обстрела Киева. Животное вынесли на улицу, провели реанимационные мероприятия и привели в чувство. Событие произошло в Святошинском районе в многоэтажке, в которой загорелись квартиры после удара ВС РФ.

Отметим, в ночь на 7 мая ВС РФ ударили по Украине четырьмя баллистическими ракетами и 142 дронами, половина из которых — ударные "Шахеды", сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно данным КГГА и городского головы Виталия Кличко, взрывалось в Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Соломенском районах столицы. В результате российской атаки два человека погибли, получили ранения — восемь, среди них — трое детей, заявил мэр. Также чиновник уточнил, что погибли люди в Шевченковском районе: несколько квартир сильно разрушены, одна — выгорела дотла.

Напоминаем, утром 7 мая известный телеведущий и шоумен рассказал о том, как попал под удар ВС РФ. Тем временем ночью под российский обстрел попал также город Запорожье: глава Запорожской ОГА рассказал о разрушениях и людях под завалами.