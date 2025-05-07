Известный шоумен попал под обстрел в Киеве, детали атаки (фото)

Украинский радио- и телеведущий Денис Жупник рассказал, как прятался во время утренней атаки россиян на Киев 7 мая.

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После отбоя тревоги, как и многие украинцы, Денис Жупник поехал на работу, вести эфир на радио, однако враг снова запустил БПлА на Киев. Во время атаки ведущий прятался в переходе на улице и записал видео на фоне взрывов.

"Вот такое "доброе утро". Приехал на эфир и прячусь. Такая жизнь" — отметил Жупник.

Денис Жупник Фото: deniszhupnik/Instagram

Кто такой Денис Жупник

Денис Жупник — украинский шоумен, актер театра и дубляжа, теле- и радиоведущий. Участвовал в "Голосе страны". В частности, вел музыкальные премии "M1 Music Awards 2019", "Золотая жар-птица".

Атака на Киев 7 мая

В течение ночи с 6 на 7 мая россияне несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего в столице Украины вспыхнули пожары в многоэтажках, по меньшей мере два человека погибли. Впоследствии ВС РФ выпустили по Украине баллистические ракеты, на что отреагировал президент Владимир Зеленский.

"За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них — "шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро — дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие — женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким", — написал глава государства утром 7 мая.

Напомним, россияне могут нанести удар по Киеву "Орешником" в результате "провокаций на парадах" ко Дню победы. Аналитики рассказывают, что враг "планирует разыграть как по нотам" атаку со стороны Украины.

Также Фокус писал о том, что украинская актриса Ольга Сумская попала под атаку БПЛА в Каменском, что в Днепропетровской области. Россияне как раз атаковали город дронами вечером 15 апреля, когда звезда сцены и экрана находилась там со спектаклем.