"Это был ужас": Ольга Сумская попала под атаку дронов (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская попала под атаку БПЛА в Каменском, что в Днепропетровской области. Россияне как раз атаковали город дронами вечером 15 апреля, когда звезда сцены и экрана находилась там со спектаклем.

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Об этом Сумская рассказала в Instagram.

Когда актеры уже должны были уезжать из Каменского, в город долетели российские дроны. Ольга Сумская сняла видео, как они ехали к железнодорожному вокзалу, а рядом были слышны взрывы.

"Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу", — рассказала знаменитость.

Ольга Сумская попала под атаку дронов в Каменском Фото: скріншот

Впоследствии Сумская показала еще один короткий ролик, на котором они с коллегами вышли из машины. На видео снова были слышны звуки российских дронов и взрывы. Звезда была напугана и говорила, что стоит спрятаться.

"Каменское... Это был ужас", — написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская попала под атаку дронов в Каменском Фото: скріншот

Отметим, что в ночь на 16 апреля российские оккупанты запустили по Украине 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, о чем сообщили в Воздушных силах. В результате атаки пострадали Сумщина, Одесская, Днепропетровская, Киевская и Полтавская области.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, как на ее карьеру повлияла история с дочерью Антониной, которая живет в РФ. Оказалось, что в последнее время актрису редко приглашают сниматься в кино.

Также Фокус писал о том, что Ольга Сумская поделилась архивным фото со своей сестрой Натальей, которое нашла в сундуке покойной матери. Этот снимок стал редким напоминанием об их прошлых отношениях на фоне многолетнего семейного конфликта.