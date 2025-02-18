"Страшная драма": Сумская призналась, как на ее карьеру повлияла история с дочерью, которая живет в РФ (видео)

Антонина Паперная находится в России более 13 лет. Она замужем за российским актером Владимиром Яглычем, которому родила двоих детей.

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Украинская актриса Ольга Сумская призналась, как пострадала ее карьера из-за дочери, которая живет в России. Об этом звезда экрана рассказала в YouTube-проекте "Вкусно и душевно с Размиком".

Ольга Сумская рассказала о дочери, которая живет в России

Сумская призналась, что в последнее время ее редко приглашают сниматься в кино. Впоследствии знакомый актер рассказал, что на это есть причина, ведь кастинг-директора отказываются звать звезду экрана на съемки, пока она не объяснит свое отношение к ситуации со старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет в РФ и замалчивает войну в Украине.

"Как я как мать должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают?" — спросила актриса.

По словам Сумской, ей эта ситуация напоминает, как в древние века люди собирались и "жаждали крови", а теперь пользователи сети себя так же ведут.

Тем временем Антонина, которая живет в России, замужем за российским актером Владимиром Яглычем, от которого воспитывает двоих детей, также получает волны хейта.

Антонина Паперная с мужем Фото: yaglych

"Не знаешь, какие комментарии она получает. Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я ее поддерживаю, как никто другой. Я имею на это полное право. Она мой первенец, моя дочь", — сказала Ольга Сумская.

В частности, актриса призналась, что под каждый ее пост в соцсетях "приходят" боты с комментариями о дочери.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, какое гражданство у ее дочери Антонины.

Также Фокус писал об архивном фото Ольги Сумской с сестрой на фоне семейного конфликта.