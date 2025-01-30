Ольга Сумская на фоне семейного конфликта поделилась редким архивным фото с сестрой

Ольга Сумская поделилась архивным фото со своей сестрой Натальей, которое нашла в сундуке покойной матери. Этот снимок стал редким напоминанием об их прошлых отношениях на фоне многолетнего семейного конфликта, длящегося уже не первый год.

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Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram черно-белое фото из молодости, на котором запечатлена вместе со своей старшей сестрой Натальей Сумской. По словам артистки, снимок она нашла в сундуке покойной матери и назвала его настоящей редкостью.

Пост вызвал оживленную реакцию подписчиков, которые предположили, что Ольга скучает по сестре и, возможно, хотела бы возобновить с ней отношения. В комментариях спросили, поддерживают ли они общение, но актриса оставила этот вопрос без ответа.

Конфликт между сестрами обсуждают еще с 2021 года, когда Наталья Сумская не пришла на празднование 88-летия их матери. Напряжение в семье обострилось после критики сына Натальи, Вячеслава Хостикоева, в отношении дочери Ольги — Антонины Паперной, которая живет и работает в РФ.

Ранее Ольга признавалась, что сестра игнорирует ее на публичных мероприятиях, хотя она готова к общению и все еще любит ее. По ее словам, первое отчуждение со стороны Натальи она почувствовала еще в конце 90-х после успеха сериала "Роксолана".

Напомним, ранее мы писали, что Сумская рассказала, как ее дочери живется в России.

Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Борисюк объяснил, почему Антонина Паперная не возвращается в Украину.