Ольга Сумська на тлі родинного конфлікту поділилася рідкісним архівним фото з сестрою

Ольга Сумська поділилася архівним фото зі своєю сестрою Наталією, яке знайшла у скрині покійної матері. Цей знімок став рідкісним нагадуванням про їхні минулі стосунки на тлі багаторічного сімейного конфлікту, що триває вже не перший рік.

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Українська акторка Ольга Сумська опублікувала в Instagram чорно-біле фото з молодості, на якому зображена разом зі своєю старшою сестрою Наталією Сумською. За словами артистки, знімок вона знайшла у скрині покійної матері й назвала його справжньою рідкістю.

Пост викликав жваву реакцію підписників, які припустили, що Ольга сумує за сестрою та, можливо, хотіла б відновити з нею стосунки. У коментарях запитали, чи підтримують вони спілкування, але акторка залишила це питання без відповіді.

Конфлікт між сестрами обговорюють ще з 2021 року, коли Наталія Сумська не прийшла на святкування 88-річчя їхньої матері. Напруга у родині загострилася після критики сина Наталії, В'ячеслава Хостікоєва, щодо доньки Ольги – Антоніни Паперної, яка живе та працює в РФ.

Раніше Ольга зізнавалася, що сестра ігнорує її на публічних заходах, хоча вона готова до спілкування та все ще любить її. За її словами, перше відчуження з боку Наталії вона відчула ще наприкінці 90-х після успіху серіалу "Роксолана".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сумська розповіла, як її доньці живеться в Росії.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Борисюк пояснив, чому Антоніна Паперна не повертається в Україну.