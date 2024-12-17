Віталій Борисюк пояснив, чому Антоніна Паперна не повертається в Україну - відео

Чоловік Ольги Сумської, Віталій Борисюк, назвав складною ситуацією падчерки, Антоніни Паперної, яка через війну не може покинути Росію. Донька Сумської від першого шлюбу, що проживає в Росії, має сім’ю, будинок та дітей, тому, за його словами, не може просто так залишити країну.

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Віталій Борисюк, чоловік Ольги Сумської, прокоментував скандальну ситуацію падчерки, акторки Антоніни Паперної, яка попри агресію РФ не повернулася на Батьківщину. Подробицями він поділився в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Віталій Борисюк пояснив, що, попри бажання Антоніни повернутися, вона не може виїхати з Росії через свою родину і нерухомість. Він вважає, що її не випустять з країни з двома дітьми.

"Тоня для мене як рідна дитина. Я з нею з піврічного віку, і вона з самого раннього віку звикла називати мене татом. Я так само переживаю за неї, як за свою дитину, і хейт перепадає мені, а не лише Олі! Ну знаєте, хто про це пише? Якби дійсно вони цю ситуацію просканували і зрозуміли, що не можна так просто взяти з двома дітьми і поїхати, коли у тебе будинок, коли у тебе все життя там. І як вона звідти виїде? Їх просто не випустять" – додав він.

Також Віталій розповів, що через перебування Антоніни в Росії йому та його дружині доводиться стикатися з негативними реакціями та хейтом. Однак, за його словами, для нього Антоніна – як рідна донька, і він хвилюється за неї, як за свою власну дитину.

Фото: yaglych

Хто така Антоніна Паперна?

Антоніна Паперна — українська актриса, донька акторки Ольги Сумської від її першого шлюбу з актором Володимиром Паперним. Антоніна здобула популярність завдяки участі в різних театральних та телевізійних проєктах, зокрема у російському кінематографі. Вона працює в Росії та є активно зайнятою у місцевій кіно- та театральній індустрії.

Антоніна одружена з російським актором і режисером Андрієм Шальопою, з яким у неї є двоє дітей. Її особисте життя, як і кар'єра, пов'язане з Росією, де вона проживає вже кілька років.

У зв'язку з війною в Україні та агресією Росії, особисте життя Антоніни опинилося в центрі уваги та критики. Багато українців обурені її рішенням залишатися в Росії, оскільки вона не висловила чіткої позиції щодо війни і не залишила країну після початку військової агресії.

Нагадаємо раніше ми писали, що Сумська розповіла, як її доньці живеться в Росії.

Крім цього, Фокус писав, що Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської.