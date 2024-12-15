"Кожного дня на звʼязку": Сумська розповіла, як її доньці живеться в Росії

Старша донька акторки Антоніна Паперна давно живе та працює в РФ. Вона одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, від якого народила двох дітей.

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Українська акторка Ольга Сумська розповіла, як підтримує звʼязок з донькою Антоніною та онуками, які живуть у Росії. Про це пише Oboz.ua.

У свіжому інтервʼю зірка "Роксолани" зізналася, що не бачила близьких з початку великої війни, проте щодня з ними на телефонному звʼязку.

"Ми кожного дня на телефонному зв’язку. Не одна я в такому становищі – мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв’язку", — зазначила Сумська.

Зокрема, акторка розповіла, що її онук та онучка швидко дорослішають.

"Шалено швидко дорослішають – їм вже сім і чотири роки. Що казати, дуже хочеться зустрітися. Дай Боже, щоб настав мир в Україні – і я обійняла своїх дітей", — сказала Ольга Сумська.

Ольга Сумська з донькою та мамою

Окрім цього, українська акторка зізналася, що вона зі своєю старшою донькою дуже близька.

"Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся", — зазначила Сумська.

За словами знаменитості, Антоніна Паперна знімається в кіно в РФ, проте подробиць розкривати не стала.

"Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно – про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", — додала українська зірка екрану.

Зазначимо, що Паперна одружилася з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей. Її мама неодноразово зізнавалася, що важко переживає розлуку з донькою.

"Знаєте, які відчуття панують сьогодні в моїй душі? Біль, туга, розпач, каяття, спокута. Мене зрозуміють тільки ті матері, діти яких там. Це дуже важко. Я не маю жодного права виправдовуватися, щось комусь доводити", — говорила українська акторка.

Ольга Сумська з доньками

Наразі ж акторка одружена з Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганну. Дівчина пішла стопами зіркових батьків і навчається акторського мистецтва.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, яке громадянство в її доньки Антоніни.

Також Фокус писав про сварку Ольги Сумської з племінником.