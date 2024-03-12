"Я би хотіла розставити всі крапки на "і"": Ольга Сумська розповіла, яке громадянство у її доньки Антоніни Паперної

Ольга Сумська зізнається, що не хоче виправдовуватися за доньку в Росії, адже її мало хто зрозуміє. Акторка зізналася, що підтримує зв'язок з Антоніною Паперною і мріє про зустріч з нею та онуками.

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57-річна українська акторка Ольга Сумська спростувала інформацію, що її донька Антоніна Паперна, яка вже багато років живе в Росії, відмовилася від українського громадянства. Про доньку та хейт у бік сім’ї Сумських вона висловилася на презентації книги Олі Цибульської "Цвіти!", йдеться у відео Люкс ФМ.

Зокрема, у розмові Ольга Сумська зізналася, що вже 2 роки не бачила своєї старшої доньки Антоніни і, на жаль, не знає, коли вони зможуть зустрітися в найближчий час.

"Ми не бачилися більше 2 років. Я не знаю як це відбудеться. Поки це не можливо. Біль, розпач, це ті відчуття, які панують зараз у моєму серці. Заполоняють всю мою душу. Воно гризе, з’їда ", — сказала Сумська.

Сумська також прокоментувала своє інтерв’ю 2014 року в якому вона розповідала, що Антоніна Паперна оформляє громадянство Росії і незабаром стане росіянкою.

За словами акторки, те відео змонтоване з фраз, які вирвані з контексту. Тоді вона не знала, що через роки воно буде причиною хейту її сім’ї. Насправді ні вона, ні її донька Антоніна не платили ніяких грошей, щоб отримати громадянство.

"Я би хотіла розставити всі крапки на "і". Тому, що це страшне, на мій погляд, інтерв’ю, адже ми тоді не розуміли, що під цим, що кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів ніхто не платив. Була ситуація, коли людям 10 років тому треба було оформити паспорт і вони вдавалися до таких методів, але це не про мене і не про мою доньку. Вона українка з українським паспортом", — сказала Сумська.

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На запитання журналістки, чи все ж отримала Антоніна Паперна паспорт Росії, Сумська сказала, що вона не знає, адже не спілкується на цю тему з донькою, але думає, що все ж вона немає російського паспорта.

"Думаю ні. Я навіть не питаю. Я на ці теми не спілкуюся. Це страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Моїх рідних онуків. Вони ростуть. Вони мали би бачити свою бабусю. Я би хотіла віддати їм усю себе", — сказала акторка..

Також в інтерв’ю Сумська заявила, що вона не хоче і не має права виправдовуватися перед українцями за свою доньку, адже її зрозуміють лише ті, хто мають рідних в Росії.

"Я не маю права на виправдовування. Будь-які слова, які я повинна говорити, щось доводити, я не маю права на це. Знаєте чому? Тому що є згорьовані родини, є матері, які втратили все. Тому наші слова вони нічого не дадуть. Це зрозуміють лише ті люди, у яких рідні теж там", — резюмувала акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська розповіла про доньку в Росії. Крім цього, Фокус писав, Ольга Сумська розповіла, чому її дочка не може виїхати з Росії.