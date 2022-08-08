Ольга Сумська розповіла, чому її дочка не може виїхати з Росії

Знаменита акторка зізналася, що Антоніна дуже хвилюється через війну на Батьківщині.

Як відомо, старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна живе в Росії та за весь час від початку повномасштабної війни жодного разу не висловилася про те, що відбувається на Батьківщині. Нещодавно заслужена артистка України в інтерв'ю Славі Дьоміну спробувала пояснити позицію своєї спадкоємиці.

За словами артистки, вона підтримує зв'язок з Антоніною, і її донька в курсі страшних подій. Однак вона не може висловитися через те, що перебуває в режимі страшного терору, як більшість мешканців РФ.

"Ми спілкуємося, я розповідаю щодня. Українці, які перебувають там, вони в курсі страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Люди не можуть висловитися, вони перебувають там у режимі страшного терору", — заявила Сумська.

Акторка пояснила, що є в Росії ті, хто відмовляється підтримувати кривавий режим, незважаючи на всі наслідки. Є й ті, хто, навпаки, за величезні гроші підтримують те, що відбувається.

"Я спілкуюся зі своєю подругою, дуже відома людина там. Вона відмовилася від роботи, вона безробітна, тому що не підтримала політику колег, які виходять із буквою Z. Це люди, які не хочуть нічого бачити за величезні гроші", — додала Сумська.

Артистка наголосила, що не виправдовуватиметься за свою доньку, й додала, що Антоніна наразі не бачить можливості виїхати з РФ. Також артистка зазначила, що їй дуже боляче від того, що на початку війни шанувальники переконували її відмовитись від спілкування з Антоніною, оскільки донька залишилася в Росії.

"Я не знаю, що далі. У мене там онуки. Дуже боляче. Я тримаюся, але мені дуже боляче. Коли почався хейт проти моєї доньки, якісь поради давали мені відмовитись від своїх дітей. Я ніколи цього не зроблю. Прилітали страшні епітети. Це жах. Я хочу сказати українцям, щоб вони одумалися. Мені шкода, що так сталося. Але це (Росія) фактично Північна Корея. Якщо ти щось говориш, і в тебе маленькі діти, це все", — каже акторка.

Нагадаємо, 32-річна Антоніна Пеперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Разом вони виховують двох дітей — дочку Єву та сина Данила.

Ольга Сумська має двох доньок — від першого чоловіка Євгена Паперного та нинішнього чоловіка Віталія Борисюка.

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