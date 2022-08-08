Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь не может уехать из России

Знаменитая актриса призналась, что Антонина очень переживает из-за войны на родине.

Как известно, старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная живет в России, и за все время с начала полномасштабной войны ни разу не высказалась о происходящем на родине. Недавно заслуженная артистка Украины в интервью Славе Демину попыталась объяснить позицию своей наследницы.

По словам артистки, она поддерживает связь с Антониной, и ее дочка в курсе страшных событий. Однако она не может высказаться из-за того, что находится в режиме страшного террора, как и большинство жителей РФ.

"Мы общаемся, я рассказываю каждый день. Украинцы, которые находятся там, они в курсе страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Люди не могут высказаться, они находятся там в режиме страшного террора", – заявила Сумская.

Актриса объяснила, что есть в России, которые отказываются поддерживать кровавый режим, несмотря на все последствия. Есть и те, кто наоборот за огромные деньги поддерживают происходящее.

"Я общаюсь со своей подругой, очень известный человек там. Она отказалась от работы, она безработная, потому что не поддержала политику колег, которые выходят с буквой Z. Это люди, которые, не хотят ничего видеть за огромные деньги" — добавила Сумская.

Артистка отметила, что не будет оправдываться за свою дочь и добавила, что Антонина на данный момент не видит возможности выехать из РФ. Также артистка отметила, что ей очень больно от того, что в начале войны поклонники убеждали ее отказаться от общения с Антониной, так как дочка осталась в России.

"Я не знаю, что дальше. У меня там внуки. Очень больно. Я держусь, но мне очень больно. Когда начался хейт против моей дочери, какие-то советы давали мне отказаться от своих детей. Я никогда этого не сделаю. Прилетали страшные эпитеты. Это ужас. Я хочу сказать украинцам, чтобы они одумались. Мне жаль, что так случилось. Но это (Россия) фактически Северная Корея. Если ты что-то говоришь, и у тебя маленькие дети, это все", — говорит актриса.

Напомним, 32-летняя Антонина Пеперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Вместе они воспитывают двоих детей — дочь Еву и сына Даниила.

У Ольги Сумской есть две дочери — от первого мужа Евгения Паперного и нынешнего мужа Виталия Борисюка.

Фокус ранее рассказывал о другой украинской знаменитости, живущей в России и предпочитающей молчать о полномасштабнй войне в Украине. Одесситка Регина Тодоренко рассказывала, что на фоне войны, у нее возникли проблемы с супругом.