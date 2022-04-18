Регина Тодоренко рассказала о проблемах с мужем на фоне войны в Украине

Телеведущая беременна вторым ребенком.

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Украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в ее семье возникают сложности на фоне войны в Украине. Об этом она рассказала в шоу "Пятница с Региной".

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Одесситка Регина, долгое время проживающая и работающая в России, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины промолчала в своих соцсетях с миллионной аудиторией и не назвала воюющих сторон. За это телеведущую критиковали ее публичные друзья из Украины.

В частности блогер, беременная вторым ребенком, рассказала, что переживает не лучшие времена в отношениях со своим мужем, российским музыкантом Владом Топаловым.

"Нам с Владом трудно прийти к консенсусу, не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе", — рассказала Регина в шоу "Пятница с Региной".

[ + – ] Регина Тодоренко рассказала о проблемах в семье

Напомним, Регина Тодоренко, долго молчавшая о войне в Украине и не называвшая Россию агрессором, нарушила молчание в социальных сетях после смерти своего бывшего бойфренда в Буче.

Также Фокус писал об обращении Коли Серги к Регине Тодоренко, в котором он раскритиковал телеведущую за ее пассивную медийную позицию.