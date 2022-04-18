Регіна Тодоренко розповіла про проблеми з чоловіком на фоні війни в Україні

Наразі телеведуча вагітна другою дитиною.

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Українська блогерка та телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що в її родині виникають складнощі на фоні війни в Україні. Про це вона розповіла в шоу "П'ятниця з Регіною".

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Одеситка Регіна, яка довгий час мешкає та працює в Росії, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України промовчала у своїх соцмережах з мільйонною аудиторією та не назвала сторони, що воюють. За це телеведучу піддали критиці її публічні друзі з України.

Зокрема блогерка, яка наразі вагітна другою дитиною, розповіла, що переживає не найкращі часи у стосунках зі своїм чоловіком, російським музиканто Владом Топаловим.

"Нам з Владом важко дійти консенсусу, не у всьому сходяться наші позиції. Тож ми наклали вето на політичні розмови. Це руйнує нашу сім'ю, а ми хочемо й надалі бути разом", — розповіла Регіна у шоу "П'ятниця з Регіною".

[ + – ] Регіна Тодоренко розповіла про проблеми в родині

Нагадаємо, Регіна Тодоренко, яка довго мовчала щодо війни в Україні та не називала Росію агресором, порушила мовчання у соціальних мережах після смерті свого колишнього бойфренда в Бучі.

Також Фокус писав про звернення Колі Серги до Регіни Тодоренко, у якому він розкритикував телеведучу за її пасивну медійну позицію.