Регіна Тодоренко порушила мовчання щодо війни в Україні

Напередодні війна забрала близьку людину телеведучої.

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Українська блогерка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка останні роки проживає та працює в Росії, порушила тривале мовчання щодо війни в Україні. На своїй Instagram-сторінці знаменитість виклала сторіс зі свічкою та написала кілька слів.

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Регіна згадала вірш російської поетеси Марини Цвєтаєвої. "Уж сколько их упало в эту бездну. Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли", — зазначила в сторіс Тодоренко, досі не назвавши сторони, що воюють між собою.

[ + – ] Сторіс Регіни Тодоренко

Напередодні стало відомо, що колишній коханий Регіни Алік загинув від кулі російських окупантів у Бучі. Тож саме це, швидше за все, стало причиною різкого порушення мовчання.

31-річна телеведуча, чиї батьки з початку війни залишаються в Одесі, на певний час пішла із соцмереж, аби не провокувати ще більшу хвилю хейту людей, котрі не розуміють, як українка з мільйонною аудиторією, серед яких значна частина росіян, продовжує мовчати щодо війни в Україні, не називаючи Росію ворогом та агресором.

[ + – ] Регіна Тодоренко одружена з російським виконавцем Владом Топаловим

Регіна Тодоренка одружена з російським музикантом Владом Топаловим. Вони виховують сина Михайла, і наразі Регіна вагітна другою дитиною. Тож українська телеведуча Катя Осадча запросила її народити в бомбосховищі через свою пасивну медійну позицію.

У своєму нещодавньому інтерв'ю з психологом блогерка зазначила, що вони з чоловіком не обговорюють політику, адже через це в них виникають різноголосся.

Нагадаємо, які зірки з українським походження працюють у Росії та замовчують війну в Україні.