Лоліта та Корольова. Українські зірки в Росії, які мовчать про війну

З початку війни в Україні багато знаменитостей з усього світу підтримали нашу країну та засудили дії Росії. Проте деякі українські зірки, які побудували кар'єру в РФ, вирішили сховати голову в пісок і не помічати того, що відбувається на Батьківщині.

Лоліта

58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачеві, у перший день війни записала відео, в якому закликала до миру, адже "нічого у Всесвіті немає дорожчого за спокій рідних". У Києві війна застала її доньку Єву та матір Аллу Дмитрівну.

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"У зв'язку з тим, що моя сім'я в Києві, я, чесно, спочатку запанікувала, а потім із ними поговорила — вони без паніки. Усі впевнені, що скоро все закінчиться, закінчиться добре", — повідомила Лоліта.

Однак щойно співачці 12 березня вдалося вивести своїх родичів у Росію, вона підбадьорилася і повернулася до звичайного життя, пропонуючи підписуватися на її Telegram-канал і вихваляючись обкладинкою журналу "7 Днів", в якому дала інтерв'ю. За весь час війни Лоліта жодного разу не назвала війну в Україні війною і не висловила слів підтримки українцям, окрім "миру в усьому світі".

Наташа Корольова

24 лютого у фанпабліку Наташі Корольової у російському VK з'явилося фото, що символізує мир. На ній зображені дві руки, пофарбовані в кольори українського та російського прапорів, тягнуться одна до одної. Однак, цю публікацію зробили адміністратори сайту, а не сама співачка. У соцмережах Корольової жодного слова про війну й тільки реклама посилання на її Telegram-канал.

У Росії ширилися чутки, що співачка після початку війни в Україні вилетіла з Москви до Флориди, де багато років живе її мама, Людмила Поривай.

Нагадаємо, Наталя Корольова — членкиня путінської партії "Єдина Росія".

Йолка

Співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, багато років живе та працює у Москві. У середині лютого артистка вперше за вісім років війни в Україні приїхала з концертами до Києва, Харкова й Одеси. Співачка щиро раділа гастролям у рідну країну й освідчувалась у коханні повній залі фанатів. На концерті в Києві була присутня мама Йолки, яка живе в Ужгороді та з якою, за словами артистки, вони рідко бачаться.

24 лютого, коли почалася війна, у Facebook Йолки з'явилася публікація про скасування майбутнього концерту в Москві. "Упевнена, що всі все розуміють", — прокоментувала співачка.

А вже за кілька днів Йолка видалила всі дописи в соцмережах. І більше не виходила на зв'язок зі своїми підписниками, вважаючи за краще мовчанням реагувати на жахи війни.

Ані Лорак

Ще одна мовчанка без громадянської позиції — українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року живе та працює у Москві. У січні співачка анонсувала вперше за вісім років тур Україною, запланований на травень. Але з початку війни Лорак, як і Йолка, видалила всі свої записи із соцмереж, надаючи перевагу відмовчуватися про криваві події на батьківщині.

Сергій Маковецький

Актор Сергій Маковецький народився у Києві. Там же пройшли його дитинство та молодість. Єдиною реакцією на вторгнення путінських військових в Україну стало відео, на якому артист заспівав українську "Пісню про рушник", написану Андрієм Малишком і Платоном Майбородою. Ймовірно, у такий метафоричний спосіб актор спробував висловити свою підтримку Україні.

Олександр Ревва

Відомий шоумен і співак із Донецька Олександр Ревва у перший день війни закликав зупинити кровопролиття та подумати про дітей і людей похилого віку. Щоправда, до кого звернувся артист — не зрозуміло.

Ревва має український паспорт, а колишній голова ОП Андрій Богдан називав артиста "дуже патріотичним хлопцем" і "громадянином України".

Олександр Панайотов

Ще один український артист, який народився у Запоріжжі, але зробив кар'єру в Москві, Олександр Панайотов ніяк не коментує вторгнення російських військ в Україну.

Усе, що пише артист у себе в соцмережах, вітає жінок із 8 березня та анонсує концерти по російських провінційних містах.

Як писав раніше Фокус, Катя Осадча запропонувала MARUV піти слідом за "російським кораблем" через її мовчазну позицію щодо війни в Україні. А Потап пояснив російській співачці Ользі Бузовій, чому українські знаменитості засуджують колег із Росії.