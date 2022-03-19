Лолита и Королева. Украинские звезды в России, которые молчат о войне

С начала войны в Украине многие знаменитости со всего мира поддержали нашу страну и осудили действия России. Однако некоторые украинские звезды, которые построили карьеру в РФ, предпочли спрятать голову в песок и не замечать того, что происходит на Родине.

Лолита

58-летняя певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, в первый день войны записала видео, в котором призвала к миру, ведь "ничего во Вселенной нет дороже спокойствия родных". В Киеве война застала ее дочку Еву и мать Аллу Дмитриевну.

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"В связи с тем, что моя семья в Киеве, я, честно, сначала запаниковала, а потом с ними поговорила — они без паники. Все уверены, что скоро все закончится, закончится хорошо", — сообщила Лолита.

Однако как только певице 12 марта удалось вывести своих родственников в Россию, она воспряла духом и вернулась к обычной жизни, предлагая подписываться на ее Telegram-канал и хвастаясь обложкой журнала "7 Дней", которому дала интервью. За все время войны Лолита ни разу не назвала войну в Украине войной и не высказала слов поддержки украинцам, кроме "мира во всем мире".

Наташа Королева

24 февраля в фанпаблике Наташи Королевой в российском VK появилась фотография, символизирующая мира. На ней изображены две руки, окрашенные в цвета украинского и российского флаги и тянущиеся друг к другу. Однако эту публикацию сделали администраторы сайта, а не сама певица. В соцсетях Королевой ни слова о войне и только реклама ссылки на ее Telegram-канал.

В россми ходили слухи, что певица после начала войны в Украине улетела из Москвы во Флориду, где много лет живет ее мама, Людмила Порывай.

Напомним, Наташа Королева — член путинской партии "Единая Россия".

Елка

Певица Елка, родившаяся в Ужгороде, много лет живет и работает в Москве. В середине февраля артистка впервые за восемь лет войны в Украине приехала с концертами в Киев, Харьков и Одессу. Певица искренне радовалась гастролям в родную страну и признавалась в любви полному залу фанатов. На концерте в Киеве присутствовала мама Елки, которая живет в Ужгороде и с которой, по словам артистки, они редко видятся.

24 февраля, когда началась война, в Facebook Елки появилась публикация об отмене предстоящего концерта в Москве. "Уверена, что все все понимают", — прокомментировала певица.

А уже через несколько дней Елка удалила все посты в соцсетях. И больше не выходила на связь со своими подписчиками, предпочитая молчанием реагировать на ужасы войны.

Ани Лорак

Еще одна молчунья без гражданской позиции — украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в Москве. В январе певица анонсировала впервые за восемь лет тур по Украине, запланированный на май. Но с начала войны Лорак, как и Елка, удалила все свои записи из соцсетей, предпочитая отмалчиваться о кровавых событиях на родине.

Сергей Маковецкий

Актер Сергей Маковецкий родился в Киеве. Там же прошли его детство и молодость. Единственной реакцией на вторжение путинских военных в Украину стало видео, на котором артист спел украинскую "Пісню про рушник", написанную Андреем Малышко и Платоном Майбородою. Вероятно, таким метафорическим образом актер попытался выразить свою поддержку Украине.

Александр Ревва

Известный шоумен и певец из Донецка Александр Ревва в первый день войны призвал остановить кровопролитие и подумать о детях и стариках. Правда, к кому конкретно обратился артист — не ясно.

У Реввы есть украинский паспорт, а бывший глава ОП Андрей Богдан называл артиста "очень патриотичным парнем" и "гражданином Украины".

Александр Панайотов

Еще один украинский артист, который родился в Запорожье, но карьеру сделал в Москве, Александр Панайотов никак не комментирует вторжение российских войск в Украину.

Все что пишет артист у себя в соцсетях — поздравляет женщин с 8 марта и анонсирует концерты по российским провинциальным городам.

Как писал ранее Фокус, Катя Осадчая предложила MARUV пойти вслед за "русским кораблем" из-за ее молчаливой позиции по войне в Украине. А Потап объяснил российской певице Ольге Бузовой, почему украинские знаменитости осуждают коллег из России.