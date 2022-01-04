Ани Лорак анонсировала тур по Украине

По словам певицы, график гастрольного тура еще формируется. Ани Лорак собирается представить украинцам шоу The Best.

Украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года жила и работала в России, даст сольные концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне 20, 22 и 23 мая соответственно. График тура, как и его география пока что находятся на стадии формирования, рассказала артистка в интервью "КП в Украине".

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Программа, которую Лорак собирается представить соотечественникам, называется The Best. Она обещает зрителям как новые песни, так и уже знакомые хиты.

Первой, кто уже видел это шоу, стала Одесса, где Каролина дала концерт в августе. Это шоу стало первым сольным выступлением Лорак В Украине с 2014 года.

"Это будет специальная обновленная программа The Best, сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, запланированными к выходу накануне тура", – подчеркнула Каролина Куек (настоящее имя артистки).

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Ани Лорак неоднократно критиковали за то, что она во время войны зарабатывает в России. Еще в 2014 году в Одессе пытались сорвать концерт певицы в клубе "Ибица" из-за того, что перед этим она выступала в оккупированном Крыму, а также получила музыкальную премию в Москве.

В 2018-м украинская певица стала судьей российского шоу "Голос", а в октябре того же года получила в РФ премию "Прорыв года" в номинации "Лучшее концертное шоу".

В июне прошлого года москвичи сорвали концерт Лорак. Они требовали от украинской певицы не уклоняться от уплаты налогов на территории Российской Федерации. Артистке пришлось срочно покинуть заведение под прикрытием охранников.

Уже в июле Каролину заметили в Киеве, где она намекнула на подготовку нового шоу, а в сентябре представила первый за семь лет клип на украинскую песню.