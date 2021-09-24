Ани Лорак впервые за 7 лет представила клип на украиноязычную песню

Клип вызвал у публики неоднозначное впечатление: одни пользователи хвалили работу певицы, другие критиковали, припоминая ей выступления в РФ.

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, выпустила первый за последние семь лет клип на песню, написанную на украинском языке. Его она опубликовала на своем YouTube-канале, где за первые два часа работу просмотрели почти 40 тысяч пользователей. Аналогичные посты появились в соцсетях артистки.

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"Я написала слова этой песни из глубины своего сердца… И визуальный ряд мы создавали с большим откликом в моей душе. Эта видеоработа очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние – каждую секунду я проживала, бережно делясь с вами своими переживаниями❤️ Надеюсь, вы найдете в этом видео свои личные смыслы…", – призналась Лорак в Instagram, где количество просмотров клипа уже приближается к 160 тысячам.

В новой работе исполнительницы присутствует национальная символика: венок и вышивка. На протяжении клипа она появляется в трех разных образах, причем один из них, красная вышиванка, был создан мастерицами с Буковины, родины Каролины (Каролина Куек – настоящее имя певицы), и отражает этнический код этого края.

[ + – ] Над этой вышиванкой трудились буковинские мастерицы Фото: Скриншот

Музыку к композиции написали Егор Глеб, российский саунд-продюсер, роман с которым приписывали Ани Лорак, и Глеб Черный, а слова – сама артистка и все тот же Егор Глеб. Срежиссировали работу украинские клипмейкеры Станислав Морозов и Антон Фурса, а за образы в видео отвечал стилист Андрей Аникеев, известный своим сотрудничеством с украинскими селебрити.

На кадрах певица предстает мелодраматической героиней, а в одном из эпизодов она словно плывет по воздуху в лодке. По информации СМИ, для создания эффекта объема-облета, сохраняя при этом пластику и движение артиста, команда, работавшая над клипом, впервые воспользовалась технологией Bullet Time из 25 камер, работавших в режиме видеосъемки.

Кстати, в моменте с ложкой некоторые комментаторы усмотрели сходство с клипом на песню Ирины Билык "А я пливу у човні".

[ + – ] Зрители усмотрели в клипе артистки момент, вызвавший у них ассоциации с работой Ирины Билык Фото: Скриншот

В целом же отзывы на новую работу Ани Лорак были очень полярные: от искреннего восхищения до критики.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Последняя песня Ани Лорак на украинском языке "Мальви" была выпущена в 2014 году.

[ + – ] Песня Ани Лорак "Мальви" вышла в 2014 году, и с тех пор она не представляла украиноязычных композиций

Как известно, 26 июня этого года в Москве протестующие горожане сорвали концерт Ани Лорак, обвинив ее в неуплате налогов. Артистка вынуждена была спасаться бегством. Позже стало известно, что она вернулась в Киев и анонсировала новое шоу.

С начала военных действий на Донбассе певица не раз подвергалась критике за то, что работает в России. Перед ее концертами в Украине не раз возникали столкновения. Тем временем в РФ в 2018-м она стала "Прорывом года", а также получила немало музыкальных премий.