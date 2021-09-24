Ані Лорак вперше за 7 років представила кліп на україномовну пісню

Кліп викликав у публіки неоднозначне враження: одні користувачі хвалили роботу співачки, інші критикували, пригадуючи їй виступи в РФ.

42-річна українська співачка Ані Лорак, яка останні кілька років живе та працює в Росії, випустила перший за останні сім років кліп на пісню, написану українською мовою. Його вона опублікувала на своєму YouTube-каналі, де за перші дві години роботу переглянули майже 40 тисяч користувачів. Аналогічні пости з'явилися в соціальних мережах артистки.

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"Я написала слова цієї пісні з глибини свого серця... І візуальний ряд ми створювали з великим відгуком у моїй душі. Ця відеоробота дуже тонко й точно відображає мій внутрішній стан — кожну секунду я проживала, дбайливо ділячись із вами своїми переживаннями❤️ Сподіваюся, ви знайдете в цьому відео свої особисті смисли... " — зізналася Лорак в Instagram, де кількість переглядів кліпу вже наближається до 160 тисяч.

У новій роботі виконавиці присутня національна символіка: вінок і вишивка. Протягом кліпу вона з'являється в трьох різних образах, причому один із них, червона вишиванка, був створений майстринями з Буковини, батьківщини Кароліни (Кароліна Куєк — справжнє ім'я співачки), і відображає етнічний код цього краю.

[ + – ] Над цією вишиванкою працювали буковинські майстрині Фото: Скриншот

Музику до композиції написали Єгор Гліб, російський саунд-продюсер, роман з яким приписували Ані Лорак, і Гліб Чорний, а слова — сама артистка і все той же Єгор Гліб. Зрежисували роботу українські кліпмейкерів Станіслав Морозов і Антон Фурса, а за образи в відео відповідав стиліст Андрій Анікєєв, відомий своєю співпрацею з українськими селебріті.

На кадрах співачка постає мелодраматичної героїнею, а в одному з епізодів вона немов пливе по повітрю в човні. За інформацією ЗМІ, для створення ефекту обсягу-обльоту, зберігаючи при цьому пластику і рух артиста, команда, яка працювала над кліпом, вперше скористалася технологією Bullet Time з 25 камер, які працювали в режимі відеозйомки.

До речі, в моменті з ложкою деякі коментатори угледіли схожість із кліпом на пісню Ірини Білик "А я пливу в човні".

[ + – ] Глядачі побачили в кліпі артистки момент, який викликав у них асоціації з роботою Ірини Білик Фото: Скриншот

У цілому ж відгуки на нову роботу Ані Лорак були дуже полярні: від щирого захоплення до критики.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Остання пісня Ані Лорак українською мовою "Мальви" була випущена в 2014 році.

[ + – ] Пісня Ані Лорак "Мальви" вийшла в 2014 році, і з тих пір вона не представляла україномовних композицій

Як відомо, 26 червня цього року в Москві містяни-протестувальники зірвали концерт Ані Лорак, звинувативши її в несплаті податків. Артистка змушена була рятуватися втечею. Пізніше стало відомо, що вона повернулася до Києва і анонсувала нове шоу.

З початку військових дій на Донбасі співачка не раз піддавалася критиці за те, що працює в Росії. Перед її концертами в Україні не раз виникали сутички. Тим часом в РФ у 2018-му вона стала "Проривом року", а також отримала чимало музичних премій.