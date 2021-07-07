Ані Лорак повернулася до Києва (фото)

Артистка поділилася знімком, зробленим у центрі української столиці, а також показала кадри прогулянки по місту.

42-річна співачка Ані Лорак, яка вже давно живе і працює в Росії, опублікувала в Instagram знімок, зроблений у Києві біля бізнес-центру "Торонто" на вулиці Великій Васильківській.

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На фото артистка позує в чорній відвертій сукні-міді без рукавів, такого ж кольору босоніжках і великих сонцезахисних окулярах, а в руках тримає чорний пакет з покупкою.

[ + – ] Ані Лорак у Києві

"Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?", — йдеться в підписі до знімка.

У своєму сторіз співачка опублікувала кілька відео, на яких показана підготовка до якогось шоу: помічниця виставляє в ряд сценічне взуття Лорак, а сама артистка показує вішалку з костюмами. Однак, що це буде: концерт чи зйомка ролика, знаменитість не розкриває.

Крім того, Ані поділилася кадрами з прогулянки по Києву.

Фото: Скриншот

Востаннє Ані Лорак зʼявилася перед українською публікою у 2017 році в Палаці "Україна" на концерті до 15-річчя балету Freedom, хоч і не була вказана в афішах. А її останній сольний концерт відбувся в рідній країні у 2014 році. Тоді захід пікетували активісти, які заявляли, що в розпал війни на Донбасі Лорак їздила виступати в Росію й отримувала там нагороди. З тих пір артистка працює в РФ, де будує успішну карʼєру.

Зазначимо, що півтора тижні тому артистці зірвали концерт у Москві. Люди зібралися біля приміщення, де мав пройти захід, і звинуватили українську співачку в тому, що вона, працюючи в Росії, ухиляється в сплаті податків.

У результаті виступ не відбувся, а сама артистка в супроводі охоронців покинула це місце.

Раніше повідомлялося, що автора пісень Ані Лорак, композитора і співака Бесаріона Шпетішвілі, більш відомого як Брендон Стоун, внесли до списку осіб, які представляють загрозу нацбезпеці України, через концерт в окупованому Криму.