Ани Лорак вернулась в Киев (фото)

Артистка поделилась снимком, сделанным в центре украинской столицы, а также показала кадры прогулки по городу.

42-летняя певица Ани Лорак, которая уже давно живет и работает в России, опубликовала в Instagram снимок, сделанный в Киеве возле бизнес-центра "Торонто" на улице Большой Васильковской.

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На фото артистка позирует в черном облегающем платье-миди без рукавов, такого же цвета босоножках и больших солнцезащитных очках, а в руках держит черный пакет с покупкой.

[ + – ] Ани Лорак в Киеве

"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?", – говорится в подписи к снимку.

В своем сториз певица опубликовала несколько видео, на которых показана подготовка к какому-то шоу: помощница выставляет в ряд сценическую обувь Лорак, а сама артистка показывает на вешалку с костюмами. Однако что это будет: концерт или съемка ролика, знаменитость не раскрывает.

Кроме того, Ани поделилась кадрами с прогулки по Киеву.

Фото: Скриншот

Последний раз Ани Лорак появилась перед украинской публикой в 2017 году во Дворце "Украина" на концерте к 15-летию балета Freedom, хоть и не была указана в афишах. А ее последний сольный концерт состоялся в родной стране в 2014 году. Тогда мероприятие пикетировали активисты, которые заявляли, что в разгар войны на Донбассе Лорак ездила выступать в Россию и получала там награды. С тех пор артистка работает в РФ, где строит успешную карьеру.

Отметим, что полторы недели назад артистке сорвали концерт в Москве. Люди собрались у помещения, где должно было пройти мероприятие, и обвинили украинскую певицу в том, что она, работая в России, уклоняется в уплате налогов.

В результате выступление не состоялось, а сама артистка в сопровождении охранников покинула это место.

Ранее сообщалось, что автора песен Ани Лорак, композитора и певца Бесариона Бесарион Шпетишвили, более известного как Брендон Стоун, внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, из-за концерта в оккупированном Крыму.