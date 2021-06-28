В РФ сорвали концерт Ани Лорак, певица убежала от разъяренной толпы с охранниками (фото, видео)

Жители столицы РФ требовали от украинской певицы не уклоняться от уплаты налогов на территории Российской Федерации. Администрации клуба пришлось отменить мероприятие.

В субботу, 26 июня, в Москве протестующие москвичи сорвали концерт певицы Ани Лорак, которой пришлось сбежать из заведения, сообщают "Светские хроники".

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Жители Москвы, где должен был состояться концерт украинской певицы, пикетировали мероприятие, обвиняя Ани Лорак в уклонении от уплаты налогов.

Митингующие держали в своих руках плакаты с надписями на украинском языке. По словам протестующих, Ани Лорак показывает пример наглости и неуважения к стране, в которой активно зарабатывает.

"История, о которой стало известно буквально недавно – настоящий пример наглости и неуважения к стране, в которой зарабатываешь. За 2019 год Ани заплатила налогов на 165 тысяч рублей. При стоимости билетов на концерт доходящих до 80 тысяч рублей и платьев за тысячи долларов – это просто смешно", – говорится в публикации.

[ + – ] Протест на концерте Лорак в Москве

[ + – ] Протест на концерте Лорак в Москве Фото: Фото из Telegram-канала Светские Хроники

Митингующие также задавались вопросом, как украинская певица Ани Лорак может выступать в закрытом помещении, учитывая, что в РФ сейчас новая вспышка коронавируса.

Акция протеста под клубом в Москве закончилась срывом выступления, а сама Ани Лорак сбежала из заведения.

"Ну и сам концерт вызывает вопросы, конечно, особенно в новую волну пандемии. Закончилось все предсказуемо, концерт был сорван, а самой певице пришлось сбежать из клуба с огромным количеством охраны", — резюмировали авторы публикации.

[ + – ] Ани Лорак сбежала с охранниками из клуба в Москве

Ранее Фокус сообщал, что Ани Лорак заподозрили в беременности. Певицу жестко раскритиковали за излишне откровенный наряд на сцене и заподозрили, что она скрывает беременность, поскольку на кадрах видно "выпирающий живот и полные ляжки".

Также Фокус рассказывал, что автора песен Ани Лорак внесли в "черный список" Минкульта. Композитор и певец Бесарион Шпетишвили (более известен как Брендон Стоун) внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, из-за концерта в оккупированном Крыму.