У РФ зірвали концерт Ані Лорак, співачка втекла від розлюченого натовпу з охоронцями (фото, відео)
Жителі столиці РФ вимагали від української співачки не ухилятися від сплати податків на території Російської Федерації. Адміністрації клубу довелося скасувати захід.
У суботу, 26 червня, в Москві учасники протесту москвичі зірвали концерт співачки Ані Лорак, якій довелося втекти із закладу, повідомляють "Світські хроніки".
Жителі Москви, де повинен був відбутися концерт української співачки, пікетували захід, звинувачуючи Ані Лорак в ухиленні від сплати податків.
Учасники мітингу тримали в своїх руках плакати з написами українською мовою. За словами протестувальників, Ані Лорак показує приклад нахабності і неповаги до країни, в якій активно заробляє.
"Історія, про яку стало відомо буквально недавно — справжній приклад нахабності і неповаги до країни, в якій заробляєш. За 2019 рік Ані заплатила податків на 165 тисяч рублів. При вартості квитків на концерт, які доходять до 80 тисяч рублів, і суконь за тисячі доларів — це просто смішно", — йдеться в публікації.
Мітингувальники також задавалися питанням, як українська співачка Ані Лорак може виступати в закритому приміщенні, враховуючи, що в РФ зараз новий спалах коронавірусу.
Акція протесту під клубом в Москві закінчилася зривом виступу, а сама Ані Лорак втекла з закладу.
"Ну і сам концерт викликає питання, звичайно, особливо в нову хвилю пандемії. Закінчилося все передбачувано, концерт був зірваний, а самій співачці довелося втекти з клубу з величезною кількістю охорони", — резюмували автори публікації.
Раніше Фокус повідомляв, що Ані Лорак запідозрили у вагітності. Співачку жорстко розкритикували за надмірно відвертий наряд на сцені і запідозрили, що вона приховує вагітність, оскільки на кадрах видно "живіт і повні стегна".
Також Фокус розповідав, що автора пісень Ані Лорак внесли до "чорного списку" Мінкульту. Композитор і співак Бесаріон Шпетішвілі (більш відомий як Брендон Стоун) внесений до списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України, через концерт в окупованому Криму.