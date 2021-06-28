У РФ зірвали концерт Ані Лорак, співачка втекла від розлюченого натовпу з охоронцями (фото, відео)

Жителі столиці РФ вимагали від української співачки не ухилятися від сплати податків на території Російської Федерації. Адміністрації клубу довелося скасувати захід.

У суботу, 26 червня, в Москві учасники протесту москвичі зірвали концерт співачки Ані Лорак, якій довелося втекти із закладу, повідомляють "Світські хроніки".

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Жителі Москви, де повинен був відбутися концерт української співачки, пікетували захід, звинувачуючи Ані Лорак в ухиленні від сплати податків.

Учасники мітингу тримали в своїх руках плакати з написами українською мовою. За словами протестувальників, Ані Лорак показує приклад нахабності і неповаги до країни, в якій активно заробляє.

"Історія, про яку стало відомо буквально недавно — справжній приклад нахабності і неповаги до країни, в якій заробляєш. За 2019 рік Ані заплатила податків на 165 тисяч рублів. При вартості квитків на концерт, які доходять до 80 тисяч рублів, і суконь за тисячі доларів — це просто смішно", — йдеться в публікації.

[ + – ] Протест на концерті Лорак в Москві

[ + – ] Протест на концерті Лорак в Москві Фото: Фото из Telegram-канала Светские Хроники

Мітингувальники також задавалися питанням, як українська співачка Ані Лорак може виступати в закритому приміщенні, враховуючи, що в РФ зараз новий спалах коронавірусу.

Акція протесту під клубом в Москві закінчилася зривом виступу, а сама Ані Лорак втекла з закладу.

"Ну і сам концерт викликає питання, звичайно, особливо в нову хвилю пандемії. Закінчилося все передбачувано, концерт був зірваний, а самій співачці довелося втекти з клубу з величезною кількістю охорони", — резюмували автори публікації.

[ + – ] Ані Лорак втекла з охоронцями з клубу в Москві

Раніше Фокус повідомляв, що Ані Лорак запідозрили у вагітності. Співачку жорстко розкритикували за надмірно відвертий наряд на сцені і запідозрили, що вона приховує вагітність, оскільки на кадрах видно "живіт і повні стегна".

Також Фокус розповідав, що автора пісень Ані Лорак внесли до "чорного списку" Мінкульту. Композитор і співак Бесаріон Шпетішвілі (більш відомий як Брендон Стоун) внесений до списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України, через концерт в окупованому Криму.