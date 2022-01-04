Ані Лорак анонсувала тур Україною

За словами співачки, графік гастрольного туру ще формується. Ані Лорак має намір представити українцям шоу The Best.

Українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року жила та працювала в Росії, дасть сольні концерти у Харкові, Запоріжжі та Херсоні 20, 22 та 23 травня відповідно. Графік туру, як і його географія, поки що перебувають на стадії формування, розповіла артистка в інтерв'ю "КП в Україні".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Програма, яку Лорак має намір представити співвітчизникам, називається The Best. Вона обіцяє глядачам як нові пісні, так і знайомі хіти.

Першою, хто бачив це шоу, стала Одеса, де Кароліна дала концерт у серпні. Це шоу стало першим сольним виступом Лорак в Україні з 2014 року.

"Це буде спеціальна оновлена програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок із українськими хітами, а також новими піснями, запланованими до виходу напередодні туру", – наголосила Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки).

[ + – ] У грудні 2021 року Лорак представила програму The Best у Мінську

Ані Лорак неодноразово критикували за те, що вона під час війни заробляє в Росії. Ще у 2014 році в Одесі намагалися зірвати концерт співачки у клубі "Ібіца" через те, що перед цим вона виступала в окупованому Криму, а також отримала музичну премію в Москві.

У 2018-му українська співачка стала суддею російського шоу "Голос", а в жовтні того ж року отримала в РФ премію "Прорив року" у номінації "Найкраще концертне шоу".

Торік у червні москвичі зірвали концерт Лорак. Вони вимагали від української співачки не ухилятись від сплати податків на території Російської Федерації. Артистці довелося терміново залишити заклад під прикриттям охоронців.

Уже в липні Кароліну помітили в Києві, де вона натякнула на підготовку нового шоу, а у вересні представила перший за сім років кліп на українську пісню.