Потап ответил Бузовой, почему украинские артисты осуждают российских коллег

Потап сказал, что больше никогда не будет выступать в России после всех ужасов, которые устроили российские военные в Украине

Украинский шоумен и продюсер Потап ответил на пост российской певицы Ольги Бузовой, которая удивилась, почему украинские звезды, среди которых Настя Каменских и Потап, враждебно настроены по отношению к России, хотя получили в свое время немало наград, а их песни звучали на российском радио. Шоумен записал видеообращение у себя в Instagram, где сообщил, что после всех ужасов, которые устроила Россия в Украине за время войны, он никогда не будет там выступать.

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"В этот вечер я хотел обратиться к Оле Бузовой, которая написала пост, уж не знаю, где вы их там пишете, Инстаграм, Росграм – неважно, – говорит Потап. – Пост такой: мы вам давали премии, что ж вы такое теперь о нас говорите? Я по ошибке даже записал с Олей песню. Слава богу, я ее не выпустил. И никогда не выпущу. И никогда не будем выступать у вас, и получать ваши премии. Я отказываюсь от всех ваших премий, от всех наград, от всех песен. Я приложу еще одну фотографию – погибшего ребенка. И ты поймешь, Оля, почему мы сейчас так себя ведем. Потому что ваши ракеты разрывают наших детей. О каких премиях сейчас можно говорить? О каких песнях, наградах, и о какой несправедливости, когда дети теряют жизни? Я обращаюсь в твоем лице ко всем артистам РФ и не только, ко всем тем, кто поддерживает это. Говоря или недопонимая, вы поддерживаете убийства детей. А этого мы не простим".

Как писал ранее Фокус, Настя Каменских, выступающая сейчас под сценическим именем NK, написала песню, посвященную войне в Украине. Автором слов к песне выступил супруг певицы Алексей Потапенко (Потап), а музыку они написали вместе. Видео Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.