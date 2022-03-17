Потап відповів Бузовій, чому українські артисти засуджують російських колег

Потап сказав, що більше ніколи не виступатиме в Росії після всіх жахів, які влаштували російські військові в Україні

Український шоумен та продюсер Потап відповів на пост російської співачки Ольги Бузової, яка здивувалася, чому українські зірки, серед яких Настя Каменських та Потап, вороже налаштовані до Росії, хоча отримали свого часу чимало нагород, а їхні пісні звучали на російському радіо. Шоумен записав відеозвернення в себе в Instagram, де повідомив, що після всіх жахів, які влаштувала Росія в Україні за час війни, він ніколи не буде там виступати.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Цього вечора я хотів звернутися до Олі Бузової, яка написала пост, вже не знаю, де ви їх там пишете, в Інстаграм, Росграм — неважливо, — каже Потап. — Пост такий: ми вам давали премії, що ж ви таке тепер про нас кажете? Я помилково навіть записав з Олею пісню. Слава богу, я її не випустив. І ніколи не випущу. І ніколи не будемо виступати у вас, і отримувати ваші премії. Я відмовляюся від усіх ваших премій, від усіх нагород, від всіх пісень... Я додам ще одну фотографію — загиблої дитини... І ти зрозумієш, Олю, чому ми зараз так поводимося, бо ваші ракети розривають наших дітей... Про які премії зараз можна говорити?, Про які пісні, нагороди, про яку несправедливість, коли діти втрачають життя? Я звертаюся у твоїй особі до всіх артистів РФ і не тільки, до всіх тих, хто підтримує це. Говорячи чи не розуміючи, ви підтримуєте вбивства дітей. А цього ми не пробачимо".

Як писав раніше Фокус, Настя Каменських, яка зараз виступає під сценічним ім'ям NK, написала пісню, присвячену війні в Україні. Автором слів до пісні виступив чоловік співачки Олексій Потапенко (Потап), а музику вони написали разом. Відео Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.