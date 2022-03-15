"Щодня болить все більше", — Настя Каменських представила пісню про війну "Я — Україна"

У ролику на пісню артистка показала всі жахіття війни, розв'язаної Росією проти України.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під сценічним ім'ям NK, написала пісню, присвячену Україні та її героїчній боротьбі з російською агресією. Відео на неї вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На кадрах показано нашу країну до війни, а потім йдуть кадри жахливих наслідків воєнних дій після нападу армії РФ на Україну 24 лютого: зруйновані будинки, поранені люди, горе та сльози дітей.

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було💔🇺🇦 Сьогодні кожен з нас — це Україна!", – написала співачка.

Автором слів до пісні виступив чоловік Каменських Олексій Потапенко (Потап), а музику вони написали разом. Ролик змонтував Роман Кукулян.

Відео вже зібрало 1,4 млн лайків, а в коментарях люди дякують артистці за дуже сильну, пронизливу та відчутну композицію.

Каменських — не єдина, хто відкрито виступає проти агресії РФ, Так, популярний до війни в Росії український співак Макс Барських заявив, що більше ніколи не поїде з концертами в країну-агресор, а всі гроші за квитки, продані на концерти там, пообіцяв направити на потреби української армії. Він також заборонив росіянам використовувати свою музику.