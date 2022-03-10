Макс Барських заявив, що забороняє використовувати свою музику в Росії

Раніше співак зазначав, що більше ніколи не виступатиме для російської аудиторії.

32-річний український співак Макс Барських (справжнє ім'я — Микола Бортник) у своєму Instagram на понад мільйон фоловерів заявив, що забороняє використовувати будь-яку його музику на майданчиках РФ, оскільки ця країна розв'язала повномасштабну війну з Україною та зараз бомбить мирні міста, зокрема його рідне місто Херсон.

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[ + – ] Макс Барських заявив, що від завтра його музика не звучатиме на території РФ

"Я офіційно заявляю, що від завтра я забороняю використовувати свою музику в будь-якому вигляді на території РФ — всім телеканалам, всім радіостанціям, усім фільмам та телесеріалам, де вона використовувалася як саундтреки. Я також розриваю всі контракти з російськими компаніями. Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв'язала війну в Україні", — говорить у ролику Макс Барських.

[ + – ] Макс Барських доволі успішно вів концертну діяльність у Росії до цього часу

У коментарях зібралися як українці, котрі підтримали таке рішення співака у важкий для країни час та назвали його героєм, так і росіяни, які поспішили принизити співака та зазначити, що вони сильно не постраждають від таких "санкцій".

Раніше Макс Барських, який доволі успішно будував свою музичну кар'єру і на російському ринку, звернувся до росіян зі словами, що він ніколи більше не виступить для них, викреслюючи Росію з географії своїх турів.