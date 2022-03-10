Макс Барских заявил, что запрещает использовать свою музыку в России

Ранее певец отмечал, что никогда больше не будет выступать для российской аудитории.

32-летний украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) в своем Instagram более чем на миллион фолловеров заявил, что запрещает использовать любую его музыку на площадках РФ, поскольку эта страна развязала полномасштабную войну с Украиной и сейчас бомбит мирные города, в частности, его родной город Херсон.

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[ + – ] Макс Барских заявил, что с завтрашнего дня его музыка не будет звучать на территории РФ

"Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории РФ — всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где она использовалась как саундтреки. Я также разрываю все контракты с российскими компаниями. Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине", — говорит в ролике Макс Барских.

[ + – ] Макс Барских довольно успешно вел концертную деятельность в России ранее

В комментариях собрались как украинцы, поддержавшие такое решение певца в тяжелое для страны время и назвавшие его героем, так и россияне, которые поспешили унизить певца и указать, что они сильно не пострадают от таких "санкций".

Ранее Макс Барских, довольно успешно строивший свою музыкальную карьеру и на российском рынке, обратился к россиянам со словами, что он никогда больше не выступит для них, вычеркивая Россию из географии своих туров.