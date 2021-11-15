Макс Барських став найкращим російськомовним виконавцем за версією MTV Europe Music Awards-2021

У 2010 році Макс Барських був кращим українським виконавцем на MTV Europe Music Awards

31-річний український виконавець Макс Барських отримав звання кращого російськомовного виконавця на музичній премії MTV Europe Music Awards 2021. Нагородження відбувалося в столиці Угорщини Будапешті, де Макс Барських з’явився на червоній доріжці в кремовому костюмі українського бренду LUVI.

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Крім українця, у номінації Best MTV Russia Act також були представлені казахський діджей Imanbek, україно-російська співачка Марі Краймбері (Марина Жадан), відомий реп-виконавець та продюсер Slava Marlow (Артем Готліб) та російська виконавиця Муся Тотібадзе (Марія Тотібадзе).

[ + – ] Макс Барських став кращим російськомовним співаком

Варто зазначити, що у 2019 році в цій номінації виграла й українська скандальна співачка Maruv (Анна Корсун), за що отримала шквал критики в соцмережах. Сама виконавиця тоді пояснила, що стала не кращою "російською" артисткою, а кращою "за версією MTV Russia".

[ + – ] Макс Барських на нагородженні MTV Europe Music Awards 2021

"Дякую всім, хто голосував за мене! Це наша з вами перемога!", — зазначив артист на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що у 2018 році Барських став музикантом року в Росії за версією журналу GQ. При цьому Барських, справжнє ім'я якого Микола Бортник, завжди позиціонував себе як український виконавець, хоча його репертуар складається переважно з пісень російською мовою, а кліпи збирають мільйони переглядів на YouTube.

Премію MTV Europe Music Awards було засновано в 1994 році телеканалом MTV Europe як щорічну. Результати визначаються за інтернет-голосуванням за номінантів. Окрім Барських, переможцями 2021 року в різних номінаціях стали британський музикант Ед Ширан, американська реп-виконавиця Нікі Мінаж, південнокорейський гурт BTS, який забрав чотири нагороди, цьогорічні переможці Євробачення італійський гурт Måneskin та інші.

Поява італійської рок-групи викликала фурор на премії, оскільки соліст Måneskin вийшов на червону доріжку ЕМА без штанів та в ботфортах. Таким чином Дам'яно Давід надіслав сигнал консервативному угорському суспільству, де нібито обмежуються права та свободи представників ЛГБТК+.