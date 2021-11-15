Солист Måneskin вышел на красную дорожку премии EMA без штанов и в ботфортах (фото, видео)

Своим нарядом Дамиано Давид послал сигнал консервативному венгерскому обществу, где, по информации СМИ, якобы ущемляются права и свободы представителей ЛГБТК+.

Итальянская рок-группа Måneskin, ставшая победителями "Евровидения-2021", празднует новую победу. Они стадии лучшей рок-группой по версии European Music Awards, обойдя таких титанов как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon и The Killers, пишет Italy 24.

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Церемония объявления и награждения победителей прошла в столице Венгрии, где итальянцы произвели фурор еще до того, как были названы имена триумфаторов. Особое внимание к себе привлек фронтмен коллектива Дамиано Давид, нарядившись на мероприятие в чулки, черные лакированные ботфорты, кружевные трусы с кожаным поясом со стразами и черную прозрачную блузу, завязанную узлом под грудью. Образ он дополнил длинными блестящими перчатками, серьгами и макияжем глаз в стиле smokey eyes.

[ + – ] Дамиано Давид появился на церемонии в провокативном образе

[ + – ] Коллеги Дамиано выглядели куда скромнее

Коллеги Дамиано были одеты более скромно – в черные с золотом костюмы от Gucci, а на басистке Виктории Де Анжелис был голубой в золотую полоску брючный костюм поверх черного топа.

Своим нарядом солист Maneskin послал четкий сигнал консервативному венгерскому обществу о поддержке им прав и свобод представителей ЛГБТК+.

"В этом году, в частности, мы должны гордиться своей страной за результаты, достигнутые не только нами, но и многими спортсменами и деятелями культуры. А вот в плане гражданских прав мы продолжаем отставать, хотя для нас это была бы самая важная победа. Мы всегда выстраиваемся на этой стороне, как на сцене, так и в личной жизни", – заявил Давид во время получения награды.

[ + – ] Группа Måneskin стала лучшим рок-коллективом по версии European Music Awards

Во время мероприятия не было недостатка в призывах к включению и равенству независимо от сексуальной ориентации, начиная с концерта OneRepublic в субботу вечером на площади Героев, а также во время прямой трансляции шоу в 180 странах.

Måneskin на мероприятии, которое проходило на спортивной арене имени Ласло Паппа (Papp Lßszló Budapest Sportarén) в Будапеште, зажгли публику своим последним синглом Mammamia.

[ + – ] Måneskin исполнили песню Mammamia

Ранее мы писали о том, что Дамиано Давид сам себе набил татуировку на животе, а также устроил фотосессию в женском белье.