Солист Måneskin сам себе сделал татуировку на животе

Дамиано Давид украсил себя надписью Mamma Mia

Солист итальянской группы Måneskin, которая стала победителем "Евровидения 2021" в Роттердаме, показал в Instagram, как делает себе очередную татуировку.

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Надпись Mamma Mia разместилась на животе Дамиано Давида, причем сделал он себе ее самостоятельно. Из-за чего татуировка получилась не слишком аккуратной.

[ + – ] Дамиано Давид делает сам себе татуировку

Судя по всему, это стало сюрпризом для других членов группы, потому что барабанщик Måneskin Итан Торкио написал, что "Дамиано самый безумный в группе", а гитарист Томас Раджи просто резюмировал "Боже мой!".

[ + – ] Дамиано Давид в новой фотосессии с новой татуировкой Фото: Instagram ykaaar [ + – ] Дамиано Давид в новой фотосессии с новой татуировкой Фото: Instagram ykaaar

Впрочем, это далеко не первая татуировка солиста группы, которая после своего триумфального выступления на Евровидении уже стала настоящей сенсацией и собирает полные залы на концертах в любом городе.

Так, тело Дамиано украшает надпись-ожерелье IL BALLO DELLA VITA (итал. "Танец жизни"), посвященная первому альбому группы, змей-искуситель, обвивающий яблоко, а после победы на шоу X Factor на его бедре появилась тату, изображающая самого Дамиано в образе Христа, за что его немедленно обвинили в богохульстве.

[ + – ] Дамиано Давид и его татуировки Фото: Instagram ykaaar [ + – ] Дамиано Давид и его татуировки Фото: Instagram ykaaar

Также у него есть тату с названием песни британской группы The Cure "Мальчики не плачут" с перечеркнутым "не", ангельские крылья с цитатой рэпера Вегаса Джонса: "За эту пару золотых крыльев мы бы заплатили все золото мира", силуэт обнаженной девушки и изображение медузы на шраме от ожога, полученного от нее.

Напомним, недавно музыканты группы стали героями рекламного кампейна Gucci. А на днях снялись все вместе совершенно обнаженными.

Скоро полюбоваться на итальянских рокеров можно будет и в Киеве, они посетят столицу Украины в рамках концертного тура Loud Kids 7 марта 2022 года. И уже сейчас билетов на концерт Måneskin не осталось. Фанаты раскупили их за считанные минуты, как только билеты появились в онлайн-продаже.