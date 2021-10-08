UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Солист Måneskin сам себе сделал татуировку на животе

1980
дамиано давид, дамиано давид татуировка, татуировка танец жизни
Фото: Instagram ykaaar | Дамиано Давид и его татуировка "Танец жизни"

Дамиано Давид украсил себя надписью Mamma Mia

Солист итальянской группы Måneskin, которая стала победителем "Евровидения 2021" в Роттердаме, показал в Instagram, как делает себе очередную татуировку.

Надпись Mamma Mia разместилась на животе Дамиано Давида, причем сделал он себе ее самостоятельно. Из-за чего татуировка получилась не слишком аккуратной.

Дамиано Давид делает сам себе татуировку

Судя по всему, это стало сюрпризом для других членов группы, потому что барабанщик Måneskin Итан Торкио написал, что "Дамиано самый безумный в группе", а гитарист Томас Раджи просто резюмировал "Боже мой!".

дамиано давид татуировки, дамиано давид, солист манескин, манескин татуировки
Дамиано Давид в новой фотосессии с новой татуировкой
Фото: Instagram ykaaar
дамиано давид татуировки, дамиано давид, солист манескин, манескин татуировки
Дамиано Давид в новой фотосессии с новой татуировкой
Фото: Instagram ykaaar

Впрочем, это далеко не первая татуировка солиста группы, которая после своего триумфального выступления на Евровидении уже стала настоящей сенсацией и собирает полные залы на концертах в любом городе.

Так, тело Дамиано украшает надпись-ожерелье IL BALLO DELLA VITA (итал. "Танец жизни"), посвященная первому альбому группы, змей-искуситель, обвивающий яблоко, а после победы на шоу X Factor на его бедре появилась тату, изображающая самого Дамиано в образе Христа, за что его немедленно обвинили в богохульстве.

дамиано давид татуировки, дамиано давид, солист манескин, манескин татуировки
Дамиано Давид и его татуировки
Фото: Instagram ykaaar
дамиано давид татуировки, дамиано давид, солист манескин, манескин татуировки
Дамиано Давид и его татуировки
Фото: Instagram ykaaar

Также у него есть тату с названием песни британской группы The Cure "Мальчики не плачут" с перечеркнутым "не", ангельские крылья с цитатой рэпера Вегаса Джонса: "За эту пару золотых крыльев мы бы заплатили все золото мира", силуэт обнаженной девушки и изображение медузы на шраме от ожога, полученного от нее.

Напомним, недавно музыканты группы стали героями рекламного кампейна Gucci. А на днях снялись все вместе совершенно обнаженными.

Скоро полюбоваться на итальянских рокеров можно будет и в Киеве, они посетят столицу Украины в рамках концертного тура Loud Kids 7 марта 2022 года. И уже сейчас билетов на концерт Måneskin не осталось. Фанаты раскупили их за считанные минуты, как только билеты появились в онлайн-продаже.