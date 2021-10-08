Соліст Måneskin сам собі зробив татуювання на животі
Дам'яно Давід прикрасив себе написом Mamma Mia
Соліст італійського гурту Måneskin, який став переможцем "Євробачення 2021" в Роттердамі, показав у Instagram, як робить собі чергове татуювання.
Напис Mamma Mia розмістився на животі Дам'яно Давіда, причому зробив він собі його самостійно. Через це татуювання вийшло не надто акуратним.
Судячи з усього, це стало сюрпризом для інших членів групи, тому що барабанщик Måneskin Ітан Торчіо написав, що "Дам'яно найбожевільніший у групі", а гітарист Томас Раджі просто резюмував: "Боже мій!".
Утім, це далеко не перше татуювання соліста групи, яка після свого тріумфального виступу на Євробаченні вже стала справжньою сенсацією та збирає повні зали на концертах у будь-якому місті.
Так, тіло Даміано прикрашає напис-намисто IL BALLO DELLA VITA (італ. "Танець життя"), присвячений першому альбому групи, змій-спокусник, що обвиває яблуко, а після перемоги на шоу X Factor на його стегні з'явиллося татуювання, що зображає самого Даміано в образі Христа, за що його негайно звинуватили в богохульстві.
Також у нього є тату з назвою пісні британської групи The Cure "Хлопчики не плачуть" з перекресленим "не", ангельські крила з цитатою репера Вегаса Джонса: "За цю пару золотих крил ми б заплатили все золото світу", — силует оголеної дівчини та зображення медузи на шрамі від опіку, отриманого від неї.
Нагадаємо, нещодавно музиканти гурту стали героями рекламного кампейну Gucci. А днями знялися всі разом абсолютно голими.
Скоро помилуватися на італійських рокерів можна буде й у Києві, вони відвідають столицю України в межах концертного туру Loud Kids 7 березня 2022 року. І вже зараз квитків на концерт Måneskin не залишилося. Фанати розкупили їх за лічені хвилини, як тільки квитки з'явилися в онлайн-продажу.