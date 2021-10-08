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Соліст Måneskin сам собі зробив татуювання на животі

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Фото: Instagram ykaaar | Дам'яно Давід і його татуювання "Танець життя"

Дам'яно Давід прикрасив себе написом Mamma Mia

Соліст італійського гурту Måneskin, який став переможцем "Євробачення 2021" в Роттердамі, показав у Instagram, як робить собі чергове татуювання.

Напис Mamma Mia розмістився на животі Дам'яно Давіда, причому зробив він собі його самостійно. Через це татуювання вийшло не надто акуратним.

Дам'яно Давід робить сам собі татуювання

Судячи з усього, це стало сюрпризом для інших членів групи, тому що барабанщик Måneskin Ітан Торчіо написав, що "Дам'яно найбожевільніший у групі", а гітарист Томас Раджі просто резюмував: "Боже мій!".

Дам'яно Давід татуювання, Дам'яно Давід, соліст манескін, манескін татуювання
Дам'яно Давід у новій фотосесії з новим татуюванням
Фото: Instagram ykaaar
Дам'яно Давід татуювання, Дам'яно Давід, соліст манескін, манескін татуювання
Дам'яно Давід у новій фотосесії з новим татуюванням
Фото: Instagram ykaaar

Утім, це далеко не перше татуювання соліста групи, яка після свого тріумфального виступу на Євробаченні вже стала справжньою сенсацією та збирає повні зали на концертах у будь-якому місті.

Так, тіло Даміано прикрашає напис-намисто IL BALLO DELLA VITA (італ. "Танець життя"), присвячений першому альбому групи, змій-спокусник, що обвиває яблуко, а після перемоги на шоу X Factor на його стегні з'явиллося татуювання, що зображає самого Даміано в образі Христа, за що його негайно звинуватили в богохульстві.

Дам'яно Давід татуювання, Дам'яно Давід, соліст манескін, манескін татуювання
Дам'яно Давід і його татуювання
Фото: Instagram ykaaar
Дам'яно Давід татуювання, Дам'яно Давід, соліст манескін, манескін татуювання
Дам'яно Давід і його татуювання
Фото: Instagram ykaaar

Також у нього є тату з назвою пісні британської групи The Cure "Хлопчики не плачуть" з перекресленим "не", ангельські крила з цитатою репера Вегаса Джонса: "За цю пару золотих крил ми б заплатили все золото світу", — силует оголеної дівчини та зображення медузи на шрамі від опіку, отриманого від неї.

Нагадаємо, нещодавно музиканти гурту стали героями рекламного кампейну Gucci. А днями знялися всі разом абсолютно голими.

Скоро помилуватися на італійських рокерів можна буде й у Києві, вони відвідають столицю України в межах концертного туру Loud Kids 7 березня 2022 року. І вже зараз квитків на концерт Måneskin не залишилося. Фанати розкупили їх за лічені хвилини, як тільки квитки з'явилися в онлайн-продажу.