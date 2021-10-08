Соліст Måneskin сам собі зробив татуювання на животі

Дам'яно Давід прикрасив себе написом Mamma Mia

Соліст італійського гурту Måneskin, який став переможцем "Євробачення 2021" в Роттердамі, показав у Instagram, як робить собі чергове татуювання.

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Напис Mamma Mia розмістився на животі Дам'яно Давіда, причому зробив він собі його самостійно. Через це татуювання вийшло не надто акуратним.

[ + – ] Дам'яно Давід робить сам собі татуювання

Судячи з усього, це стало сюрпризом для інших членів групи, тому що барабанщик Måneskin Ітан Торчіо написав, що "Дам'яно найбожевільніший у групі", а гітарист Томас Раджі просто резюмував: "Боже мій!".

[ + – ] Дам'яно Давід у новій фотосесії з новим татуюванням Фото: Instagram ykaaar [ + – ] Дам'яно Давід у новій фотосесії з новим татуюванням Фото: Instagram ykaaar

Утім, це далеко не перше татуювання соліста групи, яка після свого тріумфального виступу на Євробаченні вже стала справжньою сенсацією та збирає повні зали на концертах у будь-якому місті.

Так, тіло Даміано прикрашає напис-намисто IL BALLO DELLA VITA (італ. "Танець життя"), присвячений першому альбому групи, змій-спокусник, що обвиває яблуко, а після перемоги на шоу X Factor на його стегні з'явиллося татуювання, що зображає самого Даміано в образі Христа, за що його негайно звинуватили в богохульстві.

[ + – ] Дам'яно Давід і його татуювання Фото: Instagram ykaaar [ + – ] Дам'яно Давід і його татуювання Фото: Instagram ykaaar

Також у нього є тату з назвою пісні британської групи The Cure "Хлопчики не плачуть" з перекресленим "не", ангельські крила з цитатою репера Вегаса Джонса: "За цю пару золотих крил ми б заплатили все золото світу", — силует оголеної дівчини та зображення медузи на шрамі від опіку, отриманого від неї.

Нагадаємо, нещодавно музиканти гурту стали героями рекламного кампейну Gucci. А днями знялися всі разом абсолютно голими.

Скоро помилуватися на італійських рокерів можна буде й у Києві, вони відвідають столицю України в межах концертного туру Loud Kids 7 березня 2022 року. І вже зараз квитків на концерт Måneskin не залишилося. Фанати розкупили їх за лічені хвилини, як тільки квитки з'явилися в онлайн-продажу.